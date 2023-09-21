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g1tarist
Украинские порты в Рени и Одессе подверглись ударам русских «Гераней»
Боевые дроны могут действовать и днем, но ночью надежнее.

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Горячие новости приходят из Одесской области. Официально сообщается о том, что русская армия ночью нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по портовой инфраструктуре области, что привело к серьезным повреждениям и вызвало немало пожаров. При этом киевский режим даже не оправдывался тем, что это были «салюты, запускаемые гражданами».

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Есть информация, что в ходе налетов дронов «Герань» наиболее сильные повреждения получили порты в Рени и Одесский Морской Порт. После попадания и прогремевших взрывов занялись пожары, которые долго не могли потушить. Российская сторона сообщает, что были повреждены склады с хранящимися на них грузами для украинской армии, которые уже не дойдут до адресатов. Что интересно именно в попавшие под удар порты заходили суда якобы для вывоза зерновой продукции из украинских хранилищ. При этом никто не досматривал эти самые суда и что именно они привезли в своих трюмах остается загадкой. Возможно, именно этот груз так громко и ярко прозвучал ночью.

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В любом случае повреждения инфраструктуры приведут к осложнению морских поставок по альтернативному маршруту. Стоит также понимать, что Рени находится довольно близко к румынской границе и возможно скоро поднимется очередная волна дезинформации про «нападение русских на мирную Румынию», так как наши дроны при повреждении могут перелететь туда. В любом случае устранение грузов не может не радовать, так как это облегчает ситуацию на линии боевого соприкосновения и, следовательно, сохраняет больше здоровья наших бойцов.

#сво #всу
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