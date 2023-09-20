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Искусственный интеллект вторгается и в пищевую индустрию, начиная с вершин – компания Coca-Cola доверила ему роль креативщика и кулинара. Специальная версия нейросети, запатентованная компанией, помогает корпорации узнать, что больше всего нравится покупателям и какой вкус будет пользоваться у них спросом. Новый рецепт пока неизвестен, однако некоторые источники указывают на содержание малинового смузи.
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Новый вкус назван «Y3000» - по задумке создателей, название должно отсылать к теме будущего и стремления к чему-то футуристическому. Отмечается, что людям всегда хочется свежего и нового вкуса, однако они не могут точно описать, что именно нужно создать и представить к потреблению. Так же стоит учитывать и то, что определенная прослойка потребителей не готова принимать новую продукцию и предпочитает более классические варианты. Искусственный интеллект должен был помочь компании разобраться во всех соответствующих явлениях и разложить все по полочкам, чтобы создать тот самый идеальный продукт, учитывая все факторы.
Искусственный интеллект так же разработал этикетку нового напитка, создал визуальную часть рекламы. Компания выпустила лишь тестовую партию напитка, а попробовать его можно будет лишь партнерам компании. Очень маловероятно, что он появится в свободной продаже для широкого потребителя – по крайней мере, в ближайшее время.