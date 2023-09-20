Скоро будем готовить по подсказкам нейросетей.

Искусственный интеллект вторгается и в пищевую индустрию, начиная с вершин – компания Coca-Cola доверила ему роль креативщика и кулинара. Специальная версия нейросети, запатентованная компанией, помогает корпорации узнать, что больше всего нравится покупателям и какой вкус будет пользоваться у них спросом. Новый рецепт пока неизвестен, однако некоторые источники указывают на содержание малинового смузи.

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Новый вкус назван «Y3000» - по задумке создателей, название должно отсылать к теме будущего и стремления к чему-то футуристическому. Отмечается, что людям всегда хочется свежего и нового вкуса, однако они не могут точно описать, что именно нужно создать и представить к потреблению. Так же стоит учитывать и то, что определенная прослойка потребителей не готова принимать новую продукцию и предпочитает более классические варианты. Искусственный интеллект должен был помочь компании разобраться во всех соответствующих явлениях и разложить все по полочкам, чтобы создать тот самый идеальный продукт, учитывая все факторы.

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Искусственный интеллект так же разработал этикетку нового напитка, создал визуальную часть рекламы. Компания выпустила лишь тестовую партию напитка, а попробовать его можно будет лишь партнерам компании. Очень маловероятно, что он появится в свободной продаже для широкого потребителя – по крайней мере, в ближайшее время.