Контрнаступ не удался, решили зайти с другой стороны.

Противоречивые новости приходят со стороны линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Согласно полученной информации, вооруженные силы Украины снизили активность на стыке Запорожской области и ДНР. Об этом сообщают военнослужащие ВС РФ, ведущие боевые действия в том районе. При этом отмечается резкое усиление артиллерийских ударов и большое количество запусков ракет класса «земля-земля» со стороны ВСУ. В любом случае «мясные штурмы» стали не такими частыми как за несколько дней до этого.

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С одной стороны, это довольно хорошая новость, так как наши бойцы получают отдых от постоянных атак противника. Однако с другой стороны усиление артиллерийских обстрелов приводит к вынужденному отсиживанию на занятых позициях и невозможности активных действий уже с нашей стороны. При этом отмечается переброска большого количества инженерных войск, которые немедленно приступают к возведению долговременных укреплений на занятых, а, по их словам, «освобожденных», территориях. Например, в районе Работино.

Причиной ослабления напора можно назвать серьезные потери украинских военных с момента начала «контрнаступа». По примерным оценкам было потеряно почти 74 тысячи украинских военных. С учетом того, как ВСУ относится к потерям личного состава это предположение смотрится весьма слабым. Гораздо интереснее выглядит теория про попытку закрепиться на уже захваченных территориях, чтобы уже оттуда вести дальнейшее наступление. При этом Залужный уже готовится к началу «военных действий в зимний период».