СМИ установили отправителя и причину этой биткоин-транзакции

10 сентября почти 20 BTC, то есть более полумиллиона долларов, были выплачены в виде комиссий за BTC-транзакцию. Разработчик программного обеспечения внимательно изучил инцидент и нашел возможный ответ на вопрос, кто и что за этим стоит.

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Когда 10 сентября майнинговый пул F2 обнаружил блок 807057, операторы поначалу не могли поверить своим глазам. По одной из транзакций, включенных в блок, было выплачено более 8,1 миллиона sat/vB, что в конечном итоге привело к выплате комиссии в размере примерно 19,82 BTC или более $510 000 — самой высокой комиссии, когда-либо выплачиваемой (в долларах США) в истории сети биткоина.

Поскольку можно проверить все транзакции биткоина благодаря его прозрачным свойствам, становится очевидным, что по рассматриваемому адресу был большой объем транзакций. К моменту рекордной комиссии с адреса уже пришло и ушло более 750 000 BTC. Поэтому разумным было предположить, что это мог быть адрес криптобиржи.

Разработчик программного обеспечения Mononaut провел небольшое исследование и теперь опубликовал свои выводу по данному кейсу. Адрес принадлежит горячему кошельку, введенному в эксплуатацию в июле этого года. Транзакционная активность кошелька обусловлена автоматической обработкой вывода средств в фиатной валюте и аналогична ныне неактивному кошельку, помеченному как кошелек PayPal в обозревателе блокчейнов OXT. Таким образом, адрес должен быть присвоен поставщику платежных услуг PayPal, который хранит биткоины на сумму около полумиллиарда долларов. Paypal уже давно предлагает своим клиентам из США платежи с помощью цифровых монет и недавно начал работать с производителем кошельков Ledger.

Все указывало на то, что переплата произошла из-за программной ошибки . Mononaut сослался на теорию Джеймсона Лоппа, согласно которой пользователь хотел вывести средства на единственный адрес горячего кошелька. Подобная ошибка вполне могла произойти. Ее нужно было выявить во время проверки.

Транзакции с горячими кошельками были остановлены только через день после рекордной комиссии, но возобновились после пятичасового перерыва.

К счастью, блок был добыт майнинг-пулом F2Pool, который отложил почти 20 BTC и готов вернуть их. Однако, если через три дня никто не заберет биткоины из ошибочной транзакции, они будут распределены между майнерами.

PayPal подтверждает инцидент

Платежный гигант PayPal прокомментировал инцидент и подтвердил его. Однако ошибка была не в PayPal, а в компании Paxos, которая — вопреки предположению экспертов — выступает инфраструктурным партнёром PayPal.

Наконец, в своем анализе Mononaut отметил, что было слишком легко проанализировать всю структуру кошелька PayPal и историю платежей на основе одной известной транзакции. Поэтому кошельки только с одним адресом не подходят с точки зрения защиты данных. Эксперты подчеркнули, что то, как крупные компании, такие как PayPal или Paxos, обращаются со «сложным» программным обеспечением биткоина, в конечном итоге намного хуже, чем можно было ожидать.

Этот инцидент должен стать предупреждением для всех. Очень важно уделять пристальное внимание деталям транзакций с BTC и дважды проверять их, особенно когда речь идет о больших суммах денег.