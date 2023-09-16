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Рекордная комиссия за транзакцию с биткоином установлена в $510 000
СМИ установили отправителя и причину этой биткоин-транзакции

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10 сентября почти 20 BTC, то есть более полумиллиона долларов, были выплачены в виде комиссий за BTC-транзакцию. Разработчик программного обеспечения внимательно изучил инцидент и нашел возможный ответ на вопрос, кто и что за этим стоит.

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Когда 10 сентября майнинговый пул F2 обнаружил блок 807057, операторы поначалу не могли поверить своим глазам. По одной из транзакций, включенных в блок, было выплачено более 8,1 миллиона sat/vB, что в конечном итоге привело к выплате комиссии в размере примерно 19,82 BTC или более $510 000 — самой высокой комиссии, когда-либо выплачиваемой (в долларах США) в истории сети биткоина.

Поскольку можно проверить все транзакции биткоина благодаря его прозрачным свойствам, становится очевидным, что по рассматриваемому адресу был большой объем транзакций. К моменту рекордной комиссии с адреса уже пришло и ушло более 750 000 BTC. Поэтому разумным было предположить, что это мог быть адрес криптобиржи.

Разработчик программного обеспечения Mononaut провел небольшое исследование и теперь опубликовал свои выводу по данному кейсу. Адрес принадлежит горячему кошельку, введенному в эксплуатацию в июле этого года. Транзакционная активность кошелька обусловлена автоматической обработкой вывода средств в фиатной валюте и аналогична ныне неактивному кошельку, помеченному как кошелек PayPal в обозревателе блокчейнов OXT. Таким образом, адрес должен быть присвоен поставщику платежных услуг PayPal, который хранит биткоины на сумму около полумиллиарда долларов. Paypal уже давно предлагает своим клиентам из США платежи с помощью цифровых монет и недавно начал работать с производителем кошельков Ledger.

Все указывало на то, что переплата произошла из-за программной ошибки. Mononaut сослался на теорию Джеймсона Лоппа, согласно которой пользователь хотел вывести средства на единственный адрес горячего кошелька. Подобная ошибка вполне могла произойти. Ее нужно было выявить во время проверки.

Транзакции с горячими кошельками были остановлены только через день после рекордной комиссии, но возобновились после пятичасового перерыва.

К счастью, блок был добыт майнинг-пулом F2Pool, который отложил почти 20 BTC и готов вернуть их. Однако, если через три дня никто не заберет биткоины из ошибочной транзакции, они будут распределены между майнерами.

PayPal подтверждает инцидент

Платежный гигант PayPal прокомментировал инцидент и подтвердил его. Однако ошибка была не в PayPal, а в компании Paxos, которая — вопреки предположению экспертов — выступает инфраструктурным партнёром PayPal.

Наконец, в своем анализе Mononaut отметил, что было слишком легко проанализировать всю структуру кошелька PayPal и историю платежей на основе одной известной транзакции. Поэтому кошельки только с одним адресом не подходят с точки зрения защиты данных. Эксперты подчеркнули, что то, как крупные компании, такие как PayPal или Paxos, обращаются со «сложным» программным обеспечением биткоина, в конечном итоге намного хуже, чем можно было ожидать.

Этот инцидент должен стать предупреждением для всех. Очень важно уделять пристальное внимание деталям транзакций с BTC и дважды проверять их, особенно когда речь идет о больших суммах денег.

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#криптовалюта #биткоин
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