Гранаты способны прикрыть солдат от высокоточного оружия.

Набранный опыт в СВО показал необходимость улучшения защиты бойцов и техники от высокоточного ракетного вооружения противника. Особенно если они наводятся в инфракрасном или тепловом спектре. Поэтому на вооружение наших бойцов с недавнего времени начинает поступать специальная дымовая граната РДГ-У, способная прикрыть большую площадь от взгляда умных боеголовок и банальных тепловизоров.

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Информацию о поступлении РДГ-У опубликовали РИА Новости со ссылкой на источники в недрах отечественного ВПК. Также стоит отметить, что эту гранату впервые показали в рамках форума «Армия-2022» и была срочно направлена на доработки и запуск в производство. Уже в этом году концерн «Калашников» заявил, что готов к выпуску этой продукции в больших объемах. В свое время разработкой РДГ-У занимался ЦНИИТочМаш и и со слов его гендиректора Антона Семеняко граната позволит снизить потери и сохранит жизни множеству бойцов.

Если подводить итоги, то принцнип действия РДГ-У похож на дымовые гранаты, используемые на бронетехнике. Напомним, что отстреливаемые, например танками, дымовые гранаты одновременно выполняют роль рассеивателя тепловой сигнатуры машины, что сбивает боеговловку с тепловым наведением и резко повышает шансы на промах. РДГ-У работает по тому же принципу, но имеет более компактный размер и позволит оснастить ею обычные пехотные подразделения. Однако под такой защитой можно спрятать не только живую силу, но и технику или даже прикрыть важную позицию от вражеского огня. В любом случае эта новика однозначно принесет пользу и желательно, чтобы она оказалась у наших солдат в как можно больших количествах.