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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
Какой-то беспилотник принес какую-то информацию, которую пытаются представить более выгодно.

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В западной прессе начали активно обсуждать кадры с беспилотного летательного аппарата, который якобы запечатлел факт уничтожения русской РЛС 9С36М, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса «Бук-3М». Если исходить из увиденного, то в эту важную часть комплекса попал управляемый снаряд или ракета. Однако стоит понимать, что точной информации о происшествии еще не поступало.

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Радиолокационная станция 9С36М чрезвычайно дорогая и сложная в производстве военная техника, которая используется для наведения, сопровождения и обнаружения цели. При этом ракеты комплекса в полете имеют определенную долю автономности, но все равно корректируются из машины наведения. В западной прессе уже вовсю «переживают», что русским сильно пригодилась бы эта РЛС на фоне передачи в перспективе украинским военным истребителей F-16.

Тут стоит ждать официальной информации из надежных источников. А пока стоит напомнить, что за время конфликта нашими операторами «Ланцетов» была уничтожена не одна радиолокационная станция западного производства. И почему-то кажется, что впереди нас ждет еще не одно такое сообщение. Имеется в виду, разумеется, сообщения про уничтожение западной техники такого класса нашими военными. Например, РЛС от «ИРИС-Т» в принципе невозможно достать, так как даже у самих немцев их банально не осталось.


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#россия #украина #сво #всу
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