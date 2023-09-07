Куда пропали все ракеты никто не знает, но можем предположить.

На Украине было несколько итераций ожидания чудо-оружия, способного переломить ход конфликта и привести ВСУ к победе и выходу к Азовскому морю. Среди этого списка ожидаемых «вундер-ваффе» затерялась франко-английская крылатая ракета воздушного пуска «Storm Shadow». Их появление было широко разрекламировано и почти все лето мы могли читать победные реляции украинского военного командования о том, как ловко те поражают русские объекты. Однако за последние три недели известия об использовании этих ракет резко остановились и главное нет никакой информации с той стороны.

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Западная пресса также начала поднимать этот вопрос и все чаще звучат статьи с заголовками про пропажу ракет «Storm Shadow». Вот только никто не спешит давать ответы на этот провокационный запрос прессы и аналитиков. Однако мы можем немного предположить, что стало причиной пропажи довольно эффективной, кто бы кто ни говорил, ракеты с экранов. Все-таки вспомним, что «Storm Shadow» сложно засекается и реально сбивается только на последнем участке полета, когда выходит на цель.

Первым предположением стали рассуждения про банальную нехватку этих ракет в ВСУ, так как они не только кончаются из-за использования, но и собрано их вообще-то не особо много. Плюсом к этой теме могут пойти предположения про эффективные удары русских военных по складам хранения и банальное уничтожение всех ракет. Второй вариант можно связать с действиями украинской авиации. Напомним, что для запуска этой ракеты необходимо поднять МиГ-29 или Су-24 в воздух и выйти на позицию для пуска ракеты. Так вот, недавно полеты этих самолетов резко сократились из-за действий русских ВКС и ПВО.