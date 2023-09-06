Детей у Костнера, конечно, не мало.

Знаменитому голливудскому актеру разрешили снизить затраты на содержание экс-супруги. Ранее рассматривался вопрос об обязательстве Кевина Костнера выплачивать более 175 тысяч долларов ежемесячно. Такую сумму запросила бывшая супруга актера, 49-летняя Кристин Баумгартнер, мотивировав размер алиментов возросшими затратами на содержание троих детей.

По результатам судебного процесса, проходившего в Санта-Барбаре, 68-летнему актеру снизили сумму ежемесячного содержания почти на 100 тысяч долларов США – теперь ему предписано выплачивать 63209 долларов. У супругов трое общих детей – Кайден (2007), Хейз (2009) и Грейс (2010). Помимо этого у Костнера есть дети от брака с Синтией Силвой и внебрачный сын от Бриджит Руни. Наследники от предыдущих союзов уже не нуждаются в содержании актера – самому младшему из них уже 27 лет.

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Сам Кевин Костнер заявляет, что его беспокоит не размер алиментов на содержание младших детей, а то, что бывшая супруга тратит его деньги на собственные прихоти. По словам актера, требуемые Кристиной суммы превышают потребности наследников, они предназначены для дорогих покупок их матери. Стоит отметить, что инициатором развода стала Кристин, которая при этом долгое время отказывалась покидать дом мужа. Сначала бывшая супруга мотивировала это тем, что ей необходимо найти подходящее жилье.

На данный момент Кристин арендует дом за 40 тыс. долларов в месяц, но жалуется на то, что дети привыкли к океану, и им необходимо иметь доступ к оборудованию для серфинга не далее, чем на расстоянии 50 шагов от воды. Этим она намекает на поместье бывшего супруга, покинутое только после скандала и ряда финансовых уступок, на которые актер согласился ради переезда Кристин.