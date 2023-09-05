Неужели Украина дождется заветных супер истребителей.

Украинские военные не раз заявляли, что им необходимы американские истребители F-16 для завоевания господства в воздухе и выдавливания русских из воздушного пространства страны. При этом недавно появилась информация, что есть конкретная цифра в 160 самолетов, которые и позволят добиться столь впечатляющего результата. На это заявление отреагировал западный военный аналитик Скотт Риттер.

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Аналитик Риттер назвал запросы киевского режима «несбыточной мечтой», так как никто не даст Украине столько денег и тем более не продаст столько самолетов этой серии. При этом количество подготовленных украинских пилотов находится в пределах 30 – 50 человек и кто будет пилотировать эти самые F-16. В ответ на последнее Риттер предполагает, что туда посадят совсем необученных летчиков, что неминуемо приведет к большим потерям и потерям дорогостоящей военной техники. Одним из ключевых аргументов в риторике Риттера выступают заявления о русских системах ПВО и истребительной авиации, пилоты которой уже получили много реального боевого опыта.

Стоит помнить, что по оценкам разных изданий и заявлениям американских военных передача Украине 10 F-16 обойдется в 1 миллиард долларов. Это все с развертыванием инфраструктуры и запасными комплектующими. А теперь вспомним про заявления о необходимости 160 истребителей и сразу станет ясно, что украинская мечта останется где-то в тумане.