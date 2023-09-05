Причем это будет самая дорога в мире военная техника.

Из Польши пришли новости о проведении военных учений вблизи нашей Калининградкой области. При этом будет использована боевая техника южнокорейского производства, которая уже не первый год поставляется в страну. В частности, сообщают про реактивные установки залпового огня K239 Chunmoo, но также есть вероятность увидеть ОБТ K2.

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Про столь необычные учения сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак сразу после совместной конференцией со своим коллегой из Южной Кореи. Все это, разумеется, не просто так, а с прицелом на долгосрочное сотрудничество между странами в военном вопросе. Особенно интересен факт о развертывании производства корейской техники на территории страны и частичной локализацией выпускаемой продукции. Но пока стороны не распространяются о деталях подобного сотрудничества.

Сами же учения пройдут 17 сентября 2023 года и должны показать эффективность южнокорейской техники. Тут стоит понимать, что эта техника одна из самых дорогих в мире. Уже на момент своего появления танк K2 потеснил французский «Леклерк» с пьедестала самого дорогого в мире. Откуда у Польши найдутся средства для закупки, а тем более производства такой техники остается загадкой. Единственное логическое объяснение может быть только одно – американцы заинтересованы в сотрудничестве поляков и корейцев и готовы выделить немалые деньги.