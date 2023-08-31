Очередная очень четко отработанная спецоперация со стороны украинских БПЛА.

В результате грамотно проведенной военной операции вооруженные силы «незалежной» могут отчитаться перед западными кураторами о поражении стратегического объекта на территории Российской Федерации. В ходе этой операции беспилотным летательным аппаратом в поселке Стрелица Воронежской области уничтожен сельский туалет на одной из улиц. Операция оказалась настолько филигранной, что никто из мирных жителей, что весьма нетипично для ВСУ, не пострадал, а ценная инфраструктура разбита в щепки.

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Буквально на этой неделе в результате работы российских ПВО в Воронежской области был сбит украинский беспилотник, направляющийся вглубь страны. Обломками уничтоженного аппарата был уничтожен туалет одного из местных жителей и туда срочно выехала группа военных для подбора обломков. При этом официальные власти области уже заверили общественность, что туалет будет восстановлен за государственный бюджет в самые кратчайшие сроки.

В тот день был крупный налет украинских БПЛА, которые хотели пойти вглубь страны. Подобные аппараты уничтожили в Брянской и даже Орловской областях. Падение обломков в нужник - чистая случайность, и хорошо, что никто при этом не пострадал и главное неудобство для владельца «стратегической» инфраструктуры – временно походить к соседям. Будем надеется, что и дальше все аналогичные случаи будут проходит без негативных последствий.