На фоне активного использования БПЛА данное изобретение выглядит очень к месту.

Боевые действия высокой интенсивности требуют быстрых технических решений для выполнения поставленных задач. Русские инженеры продолжают развивать воздушный дроновый флот и создали БПЛА, способный нести на себе еще два более маленьких беспилотника-камикадзе. Об этой новинке наших авиаторов сообщает польская пресса в лице издания «Интерия», которая недавно опубликовала материал, посвященный этой теме. При этом никакой конкретной информации не сообщается и все на уровне домыслов и предположений.

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Русские инженеры развивают дроны по наиболее эффективному пути и создают несущие машины. Концепция выглядит следующим образом: есть большой беспилотник, который несет два поменьше; большой БПЛА выполняет роль разведчика-носителя и при обнаружении цели дает команду более малым дронам; малые дроны уходят по направлению к потенциальной цели и подрываются на ней. При этом устраняется недостаток малых БПЛА в виде небольшой дальности полета. Причем такая связка способна работать в ночных условиях и становится в перспективе настоящим кошмаром для вражеской техники.

Концепция «летающего авианосца» не нова и уже пыталась реализовываться в нашей истории. Например, советские конструкторы пробовали подвешивать пару И-16 по д крыльями ТБ-3, чтобы тот нес их до нужной точки, а истребители не тратили свой запас топлива. Посмотрим, как будет развиваться эта идея с использованием более современных технологий.