Об этом заявил официальный представитель ВСУ.

Украинская военная авиация за прошедший день недосчиталась сражу шестерых военных пилотов, которых потеряли на Артемовском направлении. Что интересно, сообщение поступает только про то, что эти самые пилоты были уничтожены силами ВС РФ, но при каких обстоятельствах это произошло никто не говорит. Можно предположить, что летчики выполняли задание командования и попали под «зонтик» наших ПВО.

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При этом стоит отметить, что эту информацию обнародовал Евгений Ракита, являющийся на сегодняшний день официальным представителем 18-й особой бригады военной авиации. Опять-таки кроме информации о потере пилотов больше данных нет и остается только гадать, что именно и при каких обстоятельствах с ними произошло. Тут еще стоит понимать, что по сообщениям Пушилина ситуация на Артемовском направлении остается тяжелой, но напор ВСУ слегка спал. При этом почти каждый день мелькает вражеская авиация, которая не рискует подходить слишком близко к линии боевого соприкосновения.

Еще интересный факт: западный военный аналитик Риттер заявил, что переданные украинской стороне истребители F-16 не продержаться в небе слишком долго из-за работы русских ПВО. Напомним, что западные страны не спешат передавать Украине эти истребители и всячески изворачиваются, пытаясь отсрочить поставку. Будем надеется, что пророчества Риттера сбудутся и американские самолеты недолго пробудут в небе России.