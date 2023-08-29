Отработанная кофейная гуща сделает бетон еще крепче

Ученые Мельбурнского королевского технологического института (Royal Melbourne Institute of Technology), расположенного в Австралии, смогли найти отработанной кофейной гуще второе применение – оказалось, что если добавлять ее в бетон, то он станет прочнее практически на треть.

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Согласно статистике, ежегодно в мире образовывается около шестидесяти миллионов тонн кофейной гущи, которая остается в форме отходов – и чаще всего, на свалках. Однако недавние исследования показали, что некоторые частицы смогут усилить прочность бетона. Чтобы это случилось, гущу необходимо высушить и нагреть до 350-500°C.

Учеными было разработано двенадцать вариантов бетонных смесей с примесями биоугля из кофе. Самым оптимальным вариантом оказалась та смесь, где песок, из которого частично состоит бетон, заменили биоуглем на 15% - при таком раскладе полученный материал становится крепче на 30%. Тестирования проходили методом сжатия. Перед непосредственно сжатием тестовые образцы были измельчены и выдержаны в течение двадцати четырех часов в условиях комнатной температуры. Соблюдались все нормы создания бетона и бетонных смесей – особенное внимание уделили удалению воздуха из форм, от которого избавились с помощью специальной вибрации.