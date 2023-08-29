Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Австралийские ученые повысили прочность бетона на треть добавлением отработанной кофейной гущи
Отработанная кофейная гуща сделает бетон еще крепче

реклама

Ученые Мельбурнского королевского технологического института (Royal Melbourne Institute of Technology), расположенного в Австралии, смогли найти отработанной кофейной гуще второе применение – оказалось, что если добавлять ее в бетон, то он станет прочнее практически на треть.

реклама

Согласно статистике, ежегодно в мире образовывается около шестидесяти миллионов тонн кофейной гущи, которая остается в форме отходов – и чаще всего, на свалках. Однако недавние исследования показали, что некоторые частицы смогут усилить прочность бетона. Чтобы это случилось, гущу необходимо высушить и нагреть до 350-500°C.

 Учеными было разработано двенадцать вариантов бетонных смесей с примесями биоугля из кофе. Самым оптимальным вариантом оказалась та смесь, где песок, из которого частично состоит бетон, заменили биоуглем на 15% - при таком раскладе полученный материал становится крепче на 30%. Тестирования проходили методом сжатия. Перед непосредственно сжатием тестовые образцы были измельчены и выдержаны в течение двадцати четырех часов в условиях комнатной температуры. Соблюдались все нормы создания бетона и бетонных смесей – особенное внимание уделили удалению воздуха из форм, от которого избавились с помощью специальной вибрации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#австралия #кофе
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
Китай запустил десятки спутников для слежки за учениями США, Австралии, Индии и Японии — Malabar
Jacobs уходит, Monarch приходит: Новый этап на российском кофейном рынке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
33
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
6
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Американские учёные настаивают на продлении соглашения о сотрудничестве с КНР
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
76
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
17
Перекупщики и "моддеры" Авито
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
12
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
6

Сейчас обсуждают

Сергей Миляев
06:03
свист! статья заказная ! и ясно от кого
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
DIP48
06:02
Богата еще земля всякими идиотами. Сынку не позавидуешь теперь.))) А ведь ему с этим теперь жить.
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
Сергей Миляев
06:02
смешно ! они там вообще что то понимают ? нищий народ не может себе позволить купить даже старую машину!
К 2030 году новые автомобили в России будут оснащатся автопилотом
DIP48
06:01
После всяких голубых волшебников в школах волшебства как то стремно там всё. Сам Гарри Поттер уже небинарная многогендерная личность или еще пока нет ?)))
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
DIP48
05:59
Значит, можно уничтожать и всё западное, особо не церемониться
Запад дал Украине добро на удары по Крыму
DIP48
05:49
Ну, камикадзе в один полет как нибудь взлетят))). Может быть, все равно дальше земли не улетят))). Одноразовые.
Минобороны Украины: Весной 2024 года F-16 будут использоваться украинскими пилотами
DIP48
05:48
И сильно это им поможет ? Сколько уже было вундервафель, не оправдавших надежд.))) От Байракторов и святого Джавелина до Леопардов. Будет очередной обосрамс, только и всего. Да и сам F-16 не блещет ос...
Минобороны Украины: Весной 2024 года F-16 будут использоваться украинскими пилотами
Михаил Авраменко
05:40
"Кому память, кому слава, кому тёмная вода. Ни приметы, ни следа" (с.)
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
overclockers
05:35
и если он так и оставался один, не создал семью то ему самый максимум однушка могла выпасть но скорее комната
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
overclockers
05:33
1. Пенопласт делали из молочной пены. можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. Человек жил в среднем 150-190 лет. болезней не сущ...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем