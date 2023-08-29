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Научные сотрудники Массачусетского технологического института сумели создать собственную систему маркировки под названием BrightMarker, которая отличается своей безопасностью. Информацию можно увидеть только под инфракрасным светом – в отличие от обычных QR-кодов это гораздо более надежный способ. Актуальность проблемы возросла с тех пор, когда во время пандемии коронавируса коды стали повсеместными не только в жизни, но и в интернете.
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QR-коды, бесспорно, сильно помогают обществу и упрощают многие процессы. Тем не менее они абсолютно небезопасны – их легко взломать, легко обеспечить вирусами или иными вредоносными программами. Не исключена и возможность использования в целях мошенничества и аферизма. Решение американских ученых позволяет избежать этих исходов событий – принципы работы кода сохраняются, однако уровень надежности повышается из-за необходимости наведения специальной инфракрасной камеры на код.
Кроме того, новый метод предлагает встраивать QR-коды в сами объекты с помощью тонких нитей. Если для этого использовать флуоресцентный материал, то предмет никак не изменится и не испортится. Все характеристики сохранятся, а внешне не будет никаких следов. Дополнительно исследователи разработали и устройства, которые позволят обнаружить QR-код: их можно использовать совместно с мобильными телефонами.
Однако у технологии есть и иные применения – с помощью нее можно отслеживать оригинальность товара, узнавать, где находится тот или иной объект.
Стоит упомянуть существенный недостаток таких QR-кодов – пока что технологии позволяют нанести их только на те предметы, которые создаются с помощью 3D-печати.