Но не на все предметы такие qr коды можно нанести.

Научные сотрудники Массачусетского технологического института сумели создать собственную систему маркировки под названием BrightMarker, которая отличается своей безопасностью. Информацию можно увидеть только под инфракрасным светом – в отличие от обычных QR-кодов это гораздо более надежный способ. Актуальность проблемы возросла с тех пор, когда во время пандемии коронавируса коды стали повсеместными не только в жизни, но и в интернете.

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QR-коды, бесспорно, сильно помогают обществу и упрощают многие процессы. Тем не менее они абсолютно небезопасны – их легко взломать, легко обеспечить вирусами или иными вредоносными программами. Не исключена и возможность использования в целях мошенничества и аферизма. Решение американских ученых позволяет избежать этих исходов событий – принципы работы кода сохраняются, однако уровень надежности повышается из-за необходимости наведения специальной инфракрасной камеры на код.

Кроме того, новый метод предлагает встраивать QR-коды в сами объекты с помощью тонких нитей. Если для этого использовать флуоресцентный материал, то предмет никак не изменится и не испортится. Все характеристики сохранятся, а внешне не будет никаких следов. Дополнительно исследователи разработали и устройства, которые позволят обнаружить QR-код: их можно использовать совместно с мобильными телефонами.





Однако у технологии есть и иные применения – с помощью нее можно отслеживать оригинальность товара, узнавать, где находится тот или иной объект.

Стоит упомянуть существенный недостаток таких QR-кодов – пока что технологии позволяют нанести их только на те предметы, которые создаются с помощью 3D-печати.