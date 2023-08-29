Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Американские ученые сделали QR-коды невидимыми человеческому глазу
Но не на все предметы такие qr коды можно нанести.

реклама

Научные сотрудники Массачусетского технологического института сумели создать собственную систему маркировки под названием BrightMarker, которая отличается своей безопасностью. Информацию можно увидеть только под инфракрасным светом – в отличие от обычных QR-кодов это гораздо более надежный способ. Актуальность проблемы возросла с тех пор, когда во время пандемии коронавируса коды стали повсеместными не только в жизни, но и в интернете.

реклама

QR-коды, бесспорно, сильно помогают обществу и упрощают многие процессы. Тем не менее они абсолютно небезопасны – их легко взломать, легко обеспечить вирусами или иными вредоносными программами. Не исключена и возможность использования в целях мошенничества и аферизма. Решение американских ученых позволяет избежать этих исходов событий – принципы работы кода сохраняются, однако уровень надежности повышается из-за необходимости наведения специальной инфракрасной камеры на код.

Кроме того, новый метод предлагает встраивать QR-коды в сами объекты с помощью тонких нитей. Если для этого использовать флуоресцентный материал, то предмет никак не изменится и не испортится. Все характеристики сохранятся, а внешне не будет никаких следов. Дополнительно исследователи разработали и устройства, которые позволят обнаружить QR-код: их можно использовать совместно с мобильными телефонами.


Однако у технологии есть и иные применения – с помощью нее можно отслеживать оригинальность товара, узнавать, где находится тот или иной объект.

Стоит упомянуть существенный недостаток таких QR-кодов – пока что технологии позволяют нанести их только на те предметы, которые создаются с помощью 3D-печати.

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#qrcode #qr code
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
33
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
6
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Американские учёные настаивают на продлении соглашения о сотрудничестве с КНР
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
76
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
17
Перекупщики и "моддеры" Авито
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
12
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
6

Сейчас обсуждают

Сергей Миляев
06:03
свист! статья заказная ! и ясно от кого
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
DIP48
06:02
Богата еще земля всякими идиотами. Сынку не позавидуешь теперь.))) А ведь ему с этим теперь жить.
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
Сергей Миляев
06:02
смешно ! они там вообще что то понимают ? нищий народ не может себе позволить купить даже старую машину!
К 2030 году новые автомобили в России будут оснащатся автопилотом
DIP48
06:01
После всяких голубых волшебников в школах волшебства как то стремно там всё. Сам Гарри Поттер уже небинарная многогендерная личность или еще пока нет ?)))
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
DIP48
05:59
Значит, можно уничтожать и всё западное, особо не церемониться
Запад дал Украине добро на удары по Крыму
DIP48
05:49
Ну, камикадзе в один полет как нибудь взлетят))). Может быть, все равно дальше земли не улетят))). Одноразовые.
Минобороны Украины: Весной 2024 года F-16 будут использоваться украинскими пилотами
DIP48
05:48
И сильно это им поможет ? Сколько уже было вундервафель, не оправдавших надежд.))) От Байракторов и святого Джавелина до Леопардов. Будет очередной обосрамс, только и всего. Да и сам F-16 не блещет ос...
Минобороны Украины: Весной 2024 года F-16 будут использоваться украинскими пилотами
Михаил Авраменко
05:40
"Кому память, кому слава, кому тёмная вода. Ни приметы, ни следа" (с.)
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
overclockers
05:35
и если он так и оставался один, не создал семью то ему самый максимум однушка могла выпасть но скорее комната
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
overclockers
05:33
1. Пенопласт делали из молочной пены. можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. Человек жил в среднем 150-190 лет. болезней не сущ...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем