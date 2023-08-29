Это уже четвертая версия электрички.

Крупнейшая в СНГ московская компания «Трансмашхолдинг» объявила о запуске серийного массового производства электрички «Иволга 4.0». Поезд четвертого поколения на 97% состоит из российских комплектующих.

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Кирилл Липа, глава компании, упоминает сотрудничество с правительством российской столицы. Более того, он утверждает, что новый поезд будет реально удобным и комфортным для поездок. Липа также благодарит представителей городского управления и подчеркнул, что город стремится к комфорту и улучшению транспорта современности.

Впервые общественности показали поезд на этой неделе в Санкт-Петербурге. Самые главные особенности «Иволги» - изменение количества дверей. Теперь их три (исключение составляют головные вагоны). Отмечается, что в электричке иностранные комплектующие составляют всего лишь 3%, а остальные 97% производятся на территории России – всего в процессе задействовано более шестисот предприятий.

Максимальная скорость поезда четвертого поколения – 160 км/ч, что эквивалентно сотне миль за то же время. Максимальное количество пассажиров – 646 человек. Электрички будут оснащены станциями для подзарядки средств индивидуальной мобильности и местами для велосипедистов. В «Иволге» также будут находиться столы с возможностью зарядки мобильного устройства: беспроводной способ, USB Type A, USB Type C.