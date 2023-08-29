Пользователи вместо музыкальных хитов предпочитают слушать фоновый шум.

Сотрудники одного из крупнейших мировых музыкальных стриминговых сервисов, Spotify, рассказали, что руководство платформы требует работников снизить популярность трансляций «белого шума». Пока что никаких ограничений на тех пользователей, кто загружает подобный контент, не вводится, однако музыкальные агентства и лейблы требуют принять меры и давят на руководство сервиса.

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Люди слушают расслабляющие звуки для разных целей: кто-то для повышенной продуктивности, для лучшего засыпания, для отдыха и так далее. В среднем каждый день подобные записи собирают по три миллиона часов прослушиваний. Проблема в том, что подобные записи выкладываются полностью бесплатно – Spotify не получает никакой прибыли и несет огромные убытки.

Основной заработок стриминга – это платные подписки и реклама, которая играет в бесплатной версии приложения. Однако длинные, долгие и бесплатные записи абсолютно не выгодны компании, и, соответственно, лейблам и агентствам. Кроме того, недавно появилась еще одна проблема музыкальной социальной сети: некоторые пользователи массово выкладывают в интернет страшную или неприятную музыку, которую создает искусственный интеллект.