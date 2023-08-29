Google стремительно теряет аудитория в России.

Независимая исследовательская компания StatCounter провела исследование, оценивающее количество посещений браузеров россиянами. Выяснилось, что в течение последнего года доля посещения Google как поисковой системы упала с 45% до 39%, а браузер Chrome стали использовать 45% россиян вместо 50%.

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Стоит заметить, что летом прошлого 2022 года Google находился вне конкуренции и был абсолютным лидером. В этом году Яндекс заметно вырвался вперед – им пользуются 60% россиян. «Яндекс Браузер» используется практически в четверти случаев.

Некоторые источники сообщают, что возможной причиной может стать растущая уязвимость иностранной системы – за полгода произошло три случая, потребовавших выпуска патча для критических уязвимостей. Более того, Google больше не поддерживает Windows 7, 8 и 8.1, что так же может стать препятствием для использования.

Некоторые российские сайты (в том числе и государственные) попросту не открываются в Chrome, потому что российские сертификаты безопасности недействительны в иностранной системе. Из-за санкционных ограничений блокируются и популярные в России сервисы, расширения и так далее.

Популярность Яндекса можно объяснить его нацеленностью на российский рынок, многостороннее развитие (как для индивидуального использования, так и для корпоративных решений) и направленность на отечественного пользователя.