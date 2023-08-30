В июле 2021 года два подростка познакомились онлайн и совершили первый совместный взлом. Парни похитили данные у клиентов компании British Telecom и британского мобильного оператора EE.

В сентябре 2022 года Rockstar потрясла масштабная хакерская атака. В сеть попали 90 игровых сцен и изображений из грядущей игры Grand Theft Auto 6. Этот взлом считается одним из самых крупных в истории видеоигр.

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По данным СМИ, суд в Лондоне установил, что к взлому причастен 18-летний Арион Куртадж. Помимо Куртаджа в суде находился 17-летний подросток. Поскольку он несовершеннолетний, его имя не разглашается. Сообщается, что подростки являются членами пресловутой банды киберпреступников Lapsus$.

Оба хакера считаются аутистами. Таким образом, они не смогли предстать перед судом и не обязаны были присутствовать на слушаниях лично. Присяжные не вынесли вердикт о юридической виновности или невиновности. Их единственной целью было установить, совершили ли двое подростков преступление. Приговор будет оглашен позже.

Суд показал, насколько нагло действовал Куртадж при взломе, повлекшей утечку материалов GTA 6. Британец в момент преступления находился в номере отеля и по сути был под присмотром полиции. Ранее Куртадж был освобожден под залог за две серии хакерских атак группировки Lapsus$.

В июле 2021 года два подростка познакомились онлайн и совершили первый совместный взлом. Парни похитили данные у клиентов компании British Telecom и британского мобильного оператора EE. Через Telegram они потребовали выкуп в $4 млн. Компании не заплатили, тогда преступники похитили 100 000 вместе с украденными данными. В январе 2022 года их поймали, но отпустили.

Несмотря на то, что за ними следила полиция, Арион Куртадж и его партнер продолжали хакерские атаки. В феврале 2022 года производителя чипов Nvidia попытались шантажировать украденными конфиденциальными данными. Хакеры-конкуренты разоблачили Куртаджа и опубликовали его место жительства. Полиция отвезла его в отель для ограждения его от интернета и для более пристального наблюдения. Но даже в отеле юного хакера не удалось остановить. С помощью пульта от телевизора Amazon Fire TV Stick, клавиатуры, мыши и недавно приобретенного смартфона он получил доступ к сети и взломал Rockstar.

До Rockstar он взломал необанк Revolut и сервис такси Uber из своей комнаты. В качестве рычага воздействия он опубликовал утечки из девелоперской версии игры. Новую Grand Theft Auto, у которой до сих пор нет официального названия, фанаты ждали десять лет. GTA 5 была последней игрой серии, выпущенной в 2013 году.