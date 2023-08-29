Лодка предназначена для специальных операций.

Украина разрабатывает своими силами военную технику. Наибольшую известность получили летающие дроны-камикадзе. Недавно, Украина представила новейшую боевую машину, которая передвигается по воде и предназначена для специальных операций на реках - «Полоз-М16».

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Украина называет лодку «Боевой каяк». Это двухместный катер грузоподъемностью 480 кг. На переднем сиденье установлен разработанный в Украине УАГ-40. Это особо легкий гранатомет, обладающий при этом малой отдачей.

Он стреляет снарядами калибра 40x53 мм, как и американский MK-19 и немецкий HK GMG. В зависимости от типа используемых боеприпасов точность поражения целей может достигать 1,5 км, а площадь поражения — до 2,2 км. Скорострельность составляет около 400 выстрелов в минуту.

Насколько хорошо это оружие работает на каяке - остается загадкой. На предоставленном военными видео из гранатомета не стреляют. Однако можно видеть, как сильно лодка кренится и раскачивается, пока человек на переднем сиденье пытается прицелиться. При использовании УАГ-40 не обязательно целиться очень точно. Для стандартных гранат 40х53 мм радиус ударной волны вокруг места попадания распространяется на 15 м, зона поражения составляет от 3 до 5 м.





Гранаты также могут использоваться для поражения легкобронированных целей, таких как внедорожники, грузовики и легкие бронетранспортеры. В текущем военном конфликте Украина использует, среди прочего, снаряды М430А1 американского производства, в том числе сбрасывает их с дронов на окопы и технику.

Лодкой можно управлять традиционно с помощью весел, но имеется и электродвигатель. По словам солдат, испытавших «Полоз-М16», электромотор работает даже тише, чем гребной винт. Такие моторы обычно приводятся в движение напрямую через рулевую тягу. «Полоз-М16» имеет на борту пульт дистанционного управления, который используется для ускорения и поворотов судна.

Между двумя местами для экипажа находится отсек для хранения, который можно использовать универсально. В качестве примера приведена возможность перевозки дополнительных боеприпасов и дронов. В случае использования «Полоз-М16» для многодневной спецоперации нашлось бы место даже для походной печки. При необходимости в лодке может разместиться третий член экипажа. Можно перевезти и собаку, если этого требует миссия.

Каяки и подобные бесшумные лодки обычно используются спецназом. Подойти к цели можно практически бесшумно по рекам. Из-за небольших размеров судна солдаты менее заметны, чем на большой надувной лодке или патрульном катере.

Реки часто имеют большое значение в вооруженных конфликтах, поскольку представляют собой естественные линии укреплений. В Украине, например, река Днепр представляет собой линию фронта между конфликтующими сторонами в Херсонской области.

Спецподразделения также могли бы прибывать на таких байдарках к мостам, чтобы их взорвать или заминировать. УАГ-40 на борту может использоваться для огневой поддержки при атаках на лагеря противника. 2 или более каяков открывают огонь с реки или берега, в то время как береговой отряд атакует цель с другой стороны. «Полоз-М16» был бы непригоден для патрулирования, поскольку у солдат на борту нет прикрытия в случае огневого нападения.

На данный момент неизвестно, производится ли «Полоз-М16» серийно и используется ли в зоне военного конфликта.