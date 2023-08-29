Фильм от создателя «Заложницы» и «Из Парижа с любовью».

Буквально на днях герой Джона Сина был на поле боя, где потерял весь свой отряд, а сегодня уже сидит в скучном офисе и коротает свое время с грустью вспоминая о днях в бою. Жизнь в этих стенах становится невозможной, и он соглашается стать телохранителем одной из журналисток. Он согласен на такое банальное задание по сравнению с прошлыми по одной причине: журналистка Элисон Бри будет брать интервью у диктатора и деспота Хуан Пабло Раба, который являлся президентом Венегаса.

реклама

Бывший спецназовец в надежде за выполненное поручение получить приличное вознаграждение и карьеру адвоката, соглашается отвечать за жизнь журналистки. Попав в Венегас, дела складываются отлично, гостеприимство зашкаливает и ничто не предвещает беды. Но в один миг в Венегасе начинается переворот, который влечет за собой развитие военных действий. Главный герой оказывается в той же шкуре, что и был раньше.





Телохранитель не забывает о том, что под его защитой находится знаменитая журналистка, за жизнь которой он отвечает. Да и предоплату за выполнение поручение он взял. Теперь спецназовцу ничего не остается, кроме как вспоминать умения и навыки в бою.

В фильме снялись: Джон Сина, Элисон Бри, Кристиан Стэйтер, Хуан Пабло Раба и другие.