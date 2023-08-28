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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Классика о семейных отношениях в лучшем исполнении в фильме "Происхождение зла"
Это будет сатирический триллер, выйдет в сентябре.

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Новый фильм "Происхождение зла" в классических традициях триллера повествует о самозванке, проникшей в большую богатую семью, и ставшую источником многочисленных бед и нераскрытых тайн внутри. Отчасти это сатира на отношения, в духе таких лент как, "Талантливый мистер Рипли" или "Достать ножи". Фильм снят на французской киностудии и рассказывает о красотке Стефан, которая приглянулась богатому Сержу, отцу семейства. Она якобы его дочь и хочет втереться в доверие. Однако неожиданно обнаруживает целый курятник его женщин, которые новенькой кандидатке совсем не рады.

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Тут и его надменная жена, и другая дочка, а ещё стервозная племянница и неприятная гувернантка. Со всеми ними Стефан пытается как-то найти общий язык, но в итоге это приводит только к усилению неприязни и острым конфликтам. Весь фильм посвящён непростому выяснению отношений между родственниками и ведёт к долгожданной развязке. В конце концов, мы так и не узнаем: по-настоящему ли Стефан - это дочь Сержа, или же это лишь её инсинуация. Впрочем, ответ на этот вопрос не так уж и важен, учитывая всю глубину драмы, в которую погружаются действующие лица, а также ранее накопившиеся между ними противоречия. Сама Стефан становится лишь своего рода спусковым крючком в этом прежде размеренном семействе с одним мужчиной во главе.


Фильм впервые был показан ещё на Венецианском кинофестивале в прошлом году и получил отличные отзывы. Он повествует о размеренной жизни на западе и находится как бы вне времени. Рекомендуется к просмотру и российской публике. Режиссёром картины стал художник Себастьян Марньер, а в главных ролях выступили Лор Калами, Жак Вебер, Доминик Блан и другие. В целом фильм получился очень колоритным и атмосферным, с запоминающимися персонажами и качественной игрой актеров.

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#кино #фильмы
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