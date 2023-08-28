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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Российский взгляд на захватывающий голливудский триллер «Вышка»
Режиссер Рубен Дишдишян решился создать ремейк нашумевшего триллера.

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Известный американский триллер "Вышка" Скотта Манна теперь получит российский ремейк. Эта необычная лента рассказывает о выживании двух девушек, оказавшихся волею судьбы на радиомачте. Чтобы выбраться оттуда, им предстоит вместе решить множество проблем и избежать опасностей. Продюсером российского варианта фильма выступил Рубен Дишдишян из Марс Медиа (авторы таких лент, как "Брестская крепость" и "Аритмия"). Пока информации о нём мало, но ожидается, что это будет достойный аналог американского фильма, а также оригинальный авторский подход, со своими сюжетными ходами и интригой. Во всяком случае, на российской почве снимать такое кино с высотными вышками радиосвязи вполне органично.

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На данном этапе идёт подбор команды для съёмок, а также предварительная проработка деталей. Так что актуальной информации пока мало. Ожидается что это будет широкоформатное кино с запоминающимся сюжетом.


Так или иначе, пока просто остаётся ждать новостей. И небольшая справка об американской версии: Режиссёр фильма - Скотт Манн (поставил такую ленту, как "Финальный счёт"). С бюджетом всего в три миллиона долларов он смог заработать в прокате 17,3 миллиона, то есть окупил затраты почти в шесть раз, что считается очень хорошим показателем. В фильме отважные подруги отправляются на высоченную мачту (порядка 600 метров) чтобы избавиться от психологических страхов, но в итоге оказываются в ловушке. Это настоящий триллер, от которого захватывает дух. Главные роли исполнили Вирджиния Гарднер и Грэйс Каролайн Карри. Фильм очень атмосферный и передаёт всю остроту ситуации в концентрированной форме, не отпуская внимания зрителей ни на секунду. Возможно, российский ремейк этой ленты будет по-крайней мере не хуже.

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#кино #фильм
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