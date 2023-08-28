Актёр, который озвучивал Марио отойдет от озвучки персонажей и станет рекламным лицом бренда.

Компания Nintendo объявила о том, что Чарльз Мартине - актер озвучки, подаривший голос Марио и Луиджи еще тридцать лет назад, теперь является рекламным представителем бренда. Голос персонажей обновится, однако точные имена появятся только в титрах Super Mario Bros. Wonder, которая должна выйти уже в конце октября текущего года.

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Чарльз Мартине озвучивал знаменитого персонажа еще в Super Mario 64. Однако теперь его роль сильно изменится – актер озвучки будет принимать участие в рекламных сессиях и PR-представительстве. Упоминается, что теперь он будет путешествовать по земному шару и радовать поклонников серии игр. По словам представителей компании Nintendo, он вдохновлял бренд и создавал жизнь персонажей. Вскоре ожидается видеообращение от самого Чарльза и создателя Mario Шигеру Миямото.

Чарльз работал не только с Марио, в его «послужном списке» есть персонажи и из других известных игр. Он так же озвучивал и фильмы, а самым известным из них является «Братья Супер Марио в кино».

В предстоящей Super Mario Bros. Wonder голос будет уже новым, и это заметили уже даже поклонники. Упоминается, что решение было взвешенным и было принято после рассмотрения ситуации с разных сторон. Можно быть уверенным, что прекращение работы было мирным. Nintendo говорит, что будет рада увидеть Чарльза на новой должности и уважает его за многолетний труд.