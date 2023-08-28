Всё это идет в ответ на артиллерийские удары Киева.

В августе западные кураторы киевского режима поставили для нужд ВСУ старые 155-мм артиллерийские снаряды с кассетным наполнением боевой части. Как только эти снаряды поступили на линию боевого соприкосновения их тут же стали применять. Вот только их отправили не на прорыв нашей линии обороны, а дали несколько залпов по населенным пунктам Донецкой области. Это привело к разрушению домов мирных жителей и несколько граждан попали в больницы. Командование ВС РФ решило дать достойный ответ на эту атаку и разрешило применение кассетных и термических боеприпасов в отношении ВСУ.

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Первые применения зафиксированы в районе Сторожевого на Южно-Донецком направлении. В сеть Интернет просочились кадры с беспилотника, который зафиксировал разрушения после работы наших систем РСЗО. Запись позволяет понять, насколько боеприпасы подобного типа могут быть разрушительными.

Стоит также отметить, что киевский режим уже не в первый раз использует кассетные боеприпасы. В течение всего времени СВО, то и дело фиксировались прилеты тактических ракет «Точка-У» с подобными боеголовками. Стоит также отметить, что ни Россия, ни Украина не подписывали конвенций о запрете использования подобных боеприпасов. Поэтому, когда со стороны запада идут осуждения их применения - стоит помнить об этом факте.