Телекомпания Fox представила всем свою карту ближневосточного региона.

Американские СМИ такие непостижимые и постоянно пытаются выдавать свои фантазии за действительность. Так, телеканал «Фокс Ньюс» опубликовал на своем официальном сайте карту Ближнего Востока с очень интересными изменениями. В этот раз там была очень интересная карта Турции, на которой Стамбул оказался вне государственных границ республики. Видимо американские журналисты что-то знают или опять использовали карты, выпущенные до 15-го века.

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Как сообщает турецкое издание «Сабах» американские журналисты из «Фокс Ньюс» пытаются в очередной раз спровоцировать ответную реакцию со стороны властей страны. Возможно это чей-то политический заказ, который информационное агентство вынужденно выполнять. Стоит напомнить, что во время выборов президента в Турции это же издание регулярно опубликовывало разнообразные фэйки о ходе голосования.

Стоит посочувствовать туркам, которые так сильно страдают от такой дерзости со стороны американских журналистов. С другой стороны, уже почти 9 лет часть западной прессы усиленно не рисует Крым в составе Российской Федерации, а сколько времени они не будут рисовать другие новообретенные области – загадка. Будем надеяться, что «Фокс» все-таки исправят карту Турции и все граждане страны вздохнут с облегчением, не думая о том, что могут лишиться части своей Родины.