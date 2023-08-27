Сюда вошли "Камера", "Фотографии", Cortana, "Люди" и Remote Desktop.

В данный момент в тестировании находится сборка обновлений Insider Preview Build 25931 для Windows 11. Пользователи смогут по желанию удалить некоторые приложения, установленные по умолчанию. Этот шаг не решает проблему полностью - самые ярые противники стоковых приложений продолжают критику в сторону компании, пытаясь добиться разрешения на удаление всех стоковых приложений.

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Одна из причин критики в адрес Windows 11 - невозможность удаления системных приложений. Операционная система блокирует такую возможность, снятием функции «Удалить», текстовое обозначение которой перекрашено в серый цвет. Из-за этого растет число недовольных пользователей операционной системой. Самые продвинутые пользователи умудрялись находить обходные пути и удаляли системные приложения при помощи Power Shell.

Microsoft пошла на встречу пользователям и создала сборку обновлений, позволяющую удалять некоторые приложения посредством опции «Удалить». В список разблокированных приложений войдут: Камера, Cortana, Фотографии, Люди, Подключение к рабочему столу. Такие приложения, как Связь с телефоном, Microsoft Store и Быстрая поддержка останутся заблокированными в новой сборке. Если Microsoft пойдет на встречу своим пользователям в следующей сборке, то вряд-ли появится возможность удалить Microsoft Store.

В данный момент изменения доступны в последней предварительной сборке, которая еще не появилась в стабильных версиях Windows 11. Скорее всего сборка вольется в ОС с выходом будущих обновлений типа «Moments».