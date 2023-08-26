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Эксперты прогнозируют рост Биткоина выше 100 000 после халвинга
Цифровое золото перед халвингом может подорожать до 35 000$ а потом некоторые аналитики ожидают роста до 148 000$.

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С начала 2023 года биткоин вырос на 57%, но старейшая и по-прежнему крупнейшая криптовалюта в мире далека от своих прежних высот. До исторического максимума ноября 2021 года, составляющего чуть менее $70 000, еще далеко, BTC в настоящее время находится примерно на 62% ниже этой отметки при цене $26 000.

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В то же время рынок криптовалют по-прежнему находится в неопределенности после краха FTX и Terra/LUNA в 2022 году, массовых увольнений в криптокомпаниях и тревожных исков SEC против ведущих игроков Binance и Coinbase. Многие задаются вопросом: сможет ли индустрия и биткоин достичь новых высот? Очевидно, что цифровой актив не зарекомендовал себя как средство платежа или средство защиты от инфляции, массовое внедрение остается утопией, а интерес к DeFi, NFT и Метавселенная пропал.

Примерно 26 апреля 2024 года произойдет ключевое событие: приближается следующий халвинг биткоина. Вновь распределенные BTC, которые майнеры получают в качестве вознаграждения за свои арифметические операции, уменьшатся вдвое — с нынешних 6,25 BTC за блок до всего лишь 3,125 BTC. Таким образом, создается искусственный дефицит цифровых монет, и это, согласно теории, должно привести к росту цены BTC.

Лирическое отступление: Халвингом называют процесс уменьшения скорости добычи новых монет криптовалюты и одновременно с этим снижение вознаграждения майнерам. И монет меньше - соответственно их сложнее добывать и процесс становится значительно дороже, и вознаграждение за это будет меньше. Некоторые называют этот процесс "Уполовинивание" биткоинга. 

Основная цель — сдерживание инфляции криптовалюты. Халвинг, как правило, влияет на цену криптовалюты, причем в сторону роста. Перед халвингом и после него спрос на криптовалюту превышает предложение, и курс начинает расти.

Многие аналитики уже высказались и спекулируют на новом ажиотаже вокруг биткоина после халвинга. Вот некоторые примеры:

  1. Pantera Capital, $148 000 за BTC: инвестиционная компания ожидает нового цикла после сокращения награды за блок вдвое в апреле 2024 года, а актив должен достичь следующей максимальной цены к июлю 2025 года
  2. Fundstrat, $180 000 за BTC: исследователь рынка, специализирующийся на инвестициях, ожидает, что цена биткоина достигнет $180 000 даже до апреля 2024 года
  3. Standard Chartered, $100 000 за BTC: Джефф Кендрик, аналитик крупного британского банка, видит потенциал BTC на уровне $100 000 к концу следующего года

Некоторые эксперты ожидают подъема криптовалюты перед халвингом (цена события просчитывается заранее, потому что все о нем знают), другие ждут ажиотажа после халвинга (из-за дефицита предложения).

Существует мнение, что в результате халвинга всегда происходили ценовые взрывы. Это случилось примерно в 2017 году (BTC вырос до $20 000) после сокращения награды вдвое в 2016 году или в 2021 году (BTC взлетел до $70 000) после халвинга в 2020 году. Следуя этой логике, произойдет еще один скачок цены BTC в 2025 году.

Следует ли делать выводы о будущем из прошлого? Лучше не надо. Движения вверх после халвинга были всегда, но они не совсем регулярны. Невозможно прочитать ни одну реальную схему, следующую математической логике.

Модель аналитика Plan B

Также справедливо будет сказать, что модель Stock-to-Flow (S2F), которая когда-то была популярна в криптовалютных кругах, приобрела дурную славу. Модель известного под ником Plan B аналитика предполагает, что цена BTC представляет собой отношение количества биткоинов, доступных на рынке («запас»), к количеству новых монет, производимых ежегодно («поток»). А поскольку халвинг происходит каждые четыре года, количество новых доступных BTC становится все меньше, а цена растет.

Plan B, личность которого неизвестна, создал модель S2F в 2019 году и просчитал будущее на основе исторических данных. Модель значительно отклонилась от прогнозов аналитика, особенно в последние несколько месяцев. По данным S2F, биткоин в настоящее время должен стоить $51 000, но в конце августа актив оценивается в $26 000.

Регулирование криптоиндустрии и экономические факторы

Конечно, модели типа S2F не могут учитывать то, что происходит в реальной экономике. В 2019 году никто не мог предсказать пандемию или геополитический конфликт в Европе и его огромные последствия для мировой экономики, которые ежедневно ощущаются в виде высокой инфляции и т. д. В то же время нормативная ситуация изменилась, в криптоиндустрию во всем мире вводятся новые правила, а власти принимают меры против наиболее важных биткоин-трейдеров, таких как Binance или Coinbase.

Многое сейчас зависит от SEC. С одной стороны, регулятор ведет юридические споры против Binance, Coinbase и Ripple (т. е. трех крупнейших криптовалютных компаний за всю историю), а с другой стороны, это учреждение, к которому BlackRock, Fidelity и другим финансовым гигантам приходится обращаться со своими заявками на одобрение спотовых ETF. Эти ETF привлекают инвестиции в BTC.

Итак, на курс биткоина больше влияют не его собственные технические характеристики, а регулирующие органы и экономика – и они остаются непредсказуемыми.

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#криптовалюты #биткоин #bitcoin
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Эксперты как бы другое прогнозируют. - Что там что-то станет с пуканами криптовалютчиков, если биток не станет по 100К.... Со сноской, что 100К он не станет.
Эксперты прогнозируют рост Биткоина выше 100 000 после халвинга
Александр Кузнецов
22:33
Да кто же такое пишет? Надеюсь это неточности перевода. Но(!!!) электромагнитное поле не левитирует, это предмет (снаряд в этом случае) левитирует в электромагнитном поле, это раз износ устройства всё...
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Ну, а согласно вашим утверждениям они должны быть не равны, а 4060ti должна сливать в 2 раза. А вот про ПСП не надо. Мы обсуждали именно шину, а не ПСП
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