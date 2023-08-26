Запад теряет контроль над африканской страной.

В Африке назревает масштабный, по их меркам, конфликт между несколькими странами. В частности, были приведении в полную боевую готовность вооруженные силы Нигера. Указ на развёртывание армии отдал лично министр обороны страны Мусса Салау Барма, который трезво оценивает ситуацию вокруг государства и вынужден реагировать максимально эффективно, чтобы избежать негативных последствий.

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По словам Барму, прозападные страны вокруг Нигера уже подготавливают вооруженные контингенты для вторжения в страну. Кстати, по этой причине из Нигера попросили удалиться послов Франции и Германии и запретили им въезд на территорию страны на неопределенное время. При этом Нигер не остается один против коалиции противостоящих ему стран. На территории страны уже начали развертывать места для размещения войск из Буркино-Фасо и Мали, которые поддержат Нигер в возможном конфликте.

Ситуация осложняется тем, что неподалеку размещены миротворческие силы НАТО, которые могут играть серьезную роль в предстоящем конфликте. При этом Нигер активно сотрудничает с Россией. Все это максимально накаляет обстановку в том регионе, которая может перейти в горячую стадию в любой момент. Будем надеяться, что конфликт удастся разрешить без кровопролития, и ситуация сбросит градус напряжения.