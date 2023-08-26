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Нигер ввел военное положение из-за назревающего конфликта с соседями
Запад теряет контроль над африканской страной.

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В Африке назревает масштабный, по их меркам, конфликт между несколькими странами. В частности, были приведении в полную боевую готовность вооруженные силы Нигера. Указ на развёртывание армии отдал лично министр обороны страны Мусса Салау Барма, который трезво оценивает ситуацию вокруг государства и вынужден реагировать максимально эффективно, чтобы избежать негативных последствий.

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По словам Барму, прозападные страны вокруг Нигера уже подготавливают вооруженные контингенты для вторжения в страну. Кстати, по этой причине из Нигера попросили удалиться послов Франции и Германии и запретили им въезд на территорию страны на неопределенное время. При этом Нигер не остается один против коалиции противостоящих ему стран. На территории страны уже начали развертывать места для размещения войск из Буркино-Фасо и Мали, которые поддержат Нигер в возможном конфликте.

Ситуация осложняется тем, что неподалеку размещены миротворческие силы НАТО, которые могут играть серьезную роль в предстоящем конфликте. При этом Нигер активно сотрудничает с Россией. Все это максимально накаляет обстановку в том регионе, которая может перейти в горячую стадию в любой момент. Будем надеяться, что конфликт удастся разрешить без кровопролития, и ситуация сбросит градус напряжения.

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#нигер #военное положение
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glavhyilo
22:49
кто первым начнёт войну в нигере,тот и будет виноват.На него ткнёт,половина стран планеты.
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FreeWebber
22:36
>чтобы не отчитываться перед широкой общественностью о своих боевых потерях, тогда как в нашей стране всегда существовало понимание о том, что войны без жертв не бывает АХАХА, так всегда, что аж свои ...
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REY_B_
22:33
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Александр Кузнецов
22:33
Да кто же такое пишет? Надеюсь это неточности перевода. Но(!!!) электромагнитное поле не левитирует, это предмет (снаряд в этом случае) левитирует в электромагнитном поле, это раз износ устройства всё...
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Lurker-beta
22:23
Ну, а согласно вашим утверждениям они должны быть не равны, а 4060ti должна сливать в 2 раза. А вот про ПСП не надо. Мы обсуждали именно шину, а не ПСП
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Святослав Собакин
22:22
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Nvtt
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