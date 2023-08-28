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Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30МС2
Эта модификация уже начинает поступать в ВВС РФ

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Выставка «Армия-2023» давно завершилась, но ее новинки до сих пор будоражат западное комьюнити, следящее на наши новинки. На этот раз испанское издание «Дефенса» оценило новую версию истребителя Су-30МС2, которую показали в рамках форума и которая должна заменить собой более старые варианты машин.

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Если рассматривать статью пристальнее, то создается впечатление будто испанцы переоценивают новый самолет. Они пишут, что Су-30МС2 способен выполнять не только функции истребителя-перехватчика, но и бомбардировщика, которые легко отработает по наземным и морским целям. И все это только за счет смены боекомплекта и интеграции более новых систем вооружения. При этом не забыли про улучшенную систему РЭБ и установили новый двигатель, способный поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажной комнаты. Внесли изменения в системы обнаружения целей.

Что интересно, эти истребители уже начинают поступать в ВВС РФ, но в какие именно части пока неизвестно. Скорее всего, их будут использовать в Центральном военном округе, как наиболее стратегически важном. Будем надеется, что вскоре станет известно больше информации про новый Су-30МС2 и не только в виде домыслов и предположений. В любом случае это усиление наших ВВС, что не может не радовать.

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#истребитель #бомбардировщик #су-30мс2
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