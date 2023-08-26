Это будет спорткар с ограниченным тиражом.

Есть компании с самой удивительной специализацией. Например, The Little Car Company из Великобритании. Как следует из названия, компания производит небольшие автомобили — в частности, копии культовых классических авто с электродвигателями. Компания производит максимум 299 единиц (в зависимости от спроса) Ferrari Testa Rossa 1957 года. Моделей Bugatti Type 35 насчитывается 500 экземпляров. Aston Martin DB5, уменьшенный до 66% от первоначального размера, выпущен 1059 копиями.

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Теперь и культовый Bentley Blower выпускается в электронной версии. В качестве партнера по сотрудничеству компания получила еще одного производителя автомобилей класса люкс: Bentley. Авттомобиль 1929 года, уменьшенный до 85% от первоначального размера и оснащенный электродвигателем, предлагается тиражом в 500 экземпляров. Создав копию легендарного гоночного автомобиля, The Little Car Company демонстрирует эксклюзивность и большое внимание к деталям.

Двухместный автомобиль разрешен для уличного движения в Великобритании и ЕС, и он довольно легкий — 550 кг. Время зарядки должно составлять от трех до пяти часов. Максимальная скорость существенная – 72 км/ч. Первые поставки авто запланированы на второй квартал 2024 года. Производитель пока не озвучил цену машины. Например, упомянутый выше Aston Martin доступен по цене от 39 000 до 90 000 (James Bond Edition) британских фунтов, в зависимости от версии.