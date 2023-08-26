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Ведущие технологические компании инвестируют в стартап Hugging Face
Платформа искусственного интеллекта оценивается в $4,5 млрд.

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Стартап Hugging Face позиционирует себя как общественную платформу для машинного обучения. Компания была основана Клеманом Деланга, Жюльенрм Шомона и Томасом Вольфом. Hugging Face — это своего рода смесь GitHub и AWS для разработчиков ИИ. Компания Hugging Face, основанная в 2016 году в Бруклине, сейчас оценивается в $4,5 млрд. Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM, Salesforce и Sound Ventures — то есть несколько наиболее важных инвесторов в области искусственного интеллекта в мире — инвестируют $235 млн в Hugging Face. Компания за 7 лет привлекла почти $400 млн. В условиях ажиотажа вокруг ИИ в 2023 году этот раунд финансирования оказывается одним из самых скромных.

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Хотя основные функции Hugging Face бесплатны, компания пытается заработать деньги с помощью платных функций, таких как AutoTrain или Inference API. Модели с открытым исходным кодом можно найти на Hugging Face — там есть Llama или Stable Diffusion от Stability AI. Чтобы их использовать, Hugging Face предлагает различные инструменты разработчика. По собственным данным, у компании уже около 10 000 клиентов.

Генеративный искусственный интеллект продолжает процветать: в технологических центрах по всему миру появляется все больше и больше стартапов. За последние несколько дней в этой отрасли произошло несколько заметных сделок. Особенно заметного успеха добился стартап Inflection AI из Кремниевой долины. Хотя компания была основана только в 2022 году, она уже привлекла инвестиции в размере $1,3 млрд от таких видных деятелей в сфере технологий, как Билл Гейтс, Эрик Шмидт и Рид Хоффман. Цель стартапа — построить второй по величине суперкомпьютер в мире, состоящий из 22 000 графических процессоров. Доверие инвесторов, в том числе Microsoft и NVIDIA, во многом обусловлено руководством с лице бывшего генерального директора DeepMind. Компания Inflection AI за очень короткое время разработала чат-бота под названием Pi, с которым можно общаться, аналогично ChatGPT.

В этих инвестициях часто участвуют крупные технологические компании, которые уже давно работают над искусственным интеллектом или получают выгоду от разработок в этой сфере. Помимо известных венчурных капиталистов, таких как Lightspeed, Accel и Kleiner Perkins, в стартапы в области ИИ инвестируют в первую очередь такие компании, как Google, Microsoft, Salesforce и Nvidia. Примечательно, что многие из основателей являются выходцами из бывших ведущих компаний в сфере ИИ и программного обеспечения. Например, Inflection AI была основана бывшим генеральным директором DeepMind, Cohere — бывшим сотрудником Google, Anthropic — бывшими сотрудниками OpenAI, а Typeface — бывшим техническим директором Adobe. Таким образом, похоже, между стартапами и их инвесторами существует некоторая связь.

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#инвестиции #стартапы #hugging face
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