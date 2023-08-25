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Бум искусственного интеллекта принес Nvidia рекордную прибыль в $13,5 млрд
Прибыль выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

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Американская группа производителей чипов Nvidia играет ключевую роль в гонке за превосходство в области искусственного интеллекта. Все крупные технологические компании — будь то Microsoft, Alphabet или OpenAI — зависят от чипов компании. Чипы обеспечили компании рекордный квартал в плане прибыли. Выручка за прошедший второй квартал составила $13,5 млрд. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Прибыль выросла до чуть менее $6,2 млрд с $656 млн год назад. Оба значения явно превзошли ожидания аналитиков.

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Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг говорит, что спрос на продукцию компании огромен. Nvidia значительно расширяет производственные мощности. Поставки возрастут до конца года. Nvidia готовилась к этому более двух десятилетий.

Акции компании выросли более чем на 7% после закрытия торгов. С начала года рыночная капитализация компании выросла более чем в три раза и составила почти $1,2 млрд. Хуанг основал Nvidia как компанию, производящую компьютерные чипы специально для графических приложений, таких как видеоигры. Однако, эти чипы оказались особенно хорошо подходящими для приложений искусственного интеллекта. Сегодня все крупные технологические компании полагаются на фирменные чипы в своих системах искусственного интеллекта.

Сообщается, что чат-бот ChatGPT от OpenAI использует около 20 000 самых мощных чипов группы. Хуанг и его компания сумели зарекомендовать себя на рынке в долгосрочной перспективе. Nvidia бесплатно предоставляет собственное программное обеспечение компании Cuda. ПО стало стандартом для многих проектов ИИ. Однако работает оно только в сочетании с чипами. Около трех месяцев назад компания Nvidia стоила на бирже более одного миллиарда долларов.

Особо мощные чипы H100 и A100 от Nvidia уже считаются одними из самых востребованных продуктов в Кремниевой долине. Компания намерена выпустить улучшенную версию GH200 уже следующим летом. Чип особенно оптимизирован для приложений искусственного интеллекта. Группа предполагает, что новый чип будет использоваться в большом количестве центров обработки данных по всему миру, сообщила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

Это изменение, похоже, уже отражено в квартальных показателях. Сегмент центров обработки данных оказался самым быстрорастущим направлением в бизнес-показателях. Nvidia сообщила, что продажи составили $10,3 млрд. Это на 171% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бизнес стал более прибыльным. Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 25,3 процентных пункта до 71,2%. Спрос на чипы, вероятно, настолько велик, что группа сможет продавать их дороже. Это, в свою очередь, увеличивает прибыль.

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#nvidia #искусственный интеллект #нейросети
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