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ФБР арестовало сооснователей криптомиксера Tornado Cash
США предъявили россиянам обвинение в отмывании криптовалютных денег.

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Судебные разбирательства в отношении криптомиксера Tornado Cash не заканчиваются. Год назад Министерство финансов США признало услуги сервиса незаконными. Троим основателям — россиянам Роману Семенову, Алексею Перцеву и Роману Шторму — 23 августа были предъявлены обвинения в отмывании денег. Tornado Cash запутал происхождение криптовалюты Ethereum. Монеты на сумму более миллиарда долларов отмываются с 2019 года, в основном преступниками, работающими на северокорейский режим.

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Сообщается, что в общей сложности Tornado Cash использовали более 12 000 пользователей. В среду, 23 августа, Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против Романа Сторма и Романа Семенова. Алексей Перцев был арестован в Нидерландах более года назад. Его там и будут судить. Шторм является гражданином США, арест произошел в штате Вашингтон. Министерство финансов внесло этого обвиняемого в санкционный список за поддержку хакерской организации из Северной Кореи.

Северная Корея отмыла более $500 млрд, полученных в результате взлома криптовалютных сервисов через Tornado Cash. Миксер децентрализован и работает с использованием смарт-контрактов на блокчейне Ethereum. Поэтому услугу нельзя просто отключить. Пока существует блокчейн Ethereum, Tornado Cash, вероятно, будет продолжать работать до тех пор, пока смарт-контракты не будут изменены. Основные решения, включая обновления кода, принимаются заинтересованными сторонами Tornado Cash DAO, децентрализованной автономной организации.

Считается, что Шторм, Семенов и Перцев являются основателями и программистами Tornado Cash. Вначале каждый из них владел примерно восемью процентами голосов, но благодаря партнерству с инвестиционным фондом они получили еще большую долю голосов. Прокуратура США обвиняет этих троих в том, что они контролировали сервис через свою компанию Peppersec и получали от этого финансовую выгоду. В обвинительном заключении неоднократно цитируются компрометирующие сообщения в чате сервиса.

Основатели не проверяли пользователей Tornado и происхождение их депозитов в Ethereum. С точки зрения прокуратуры, это является нарушением соответствующих нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Они рекламировали Tornado и давали пользователям советы о том, как скрыть транзакции. Несмотря на многочисленные жалобы и просьбы о помощи со стороны жертв и операторов криптовалютных бирж, им не удалось остановить отмывание денег и украденные депозиты.

Пользовательский интерфейс в любом случае находился под контролем троих мужчин, независимо от права голоса DAO. Когда официальное давление усилилось, они установили дополнительную функцию отслеживания. Это решение позволяет пользователям при желании самостоятельно документировать свои транзакции в сервисе по отмыванию денег – заведомо неэффективная мера против отмывания средств.

Максимальное наказание для обвиняемых составит в общей сложности 45 лет тюремного заключения, а также конфискацию всех доходов Tornado Cash в бюджет США.

В отношении троих обвиняемых действует презумпция невиновности. Перцев готовится к суду под домашним арестом в Нидерландах, а Семенов утверждает, что проживает в Москве. Трое мужчин заявили, что удалили все свои криптографические ключи, используемые для администрирования сервиса. Сообщается, что в мае неизвестный человек получил контроль над DAO и, следовательно, над Tornado Cash.

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#криптовалюты #tornado #tornado cash
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