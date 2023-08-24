Инфракрасные датчики поиска и слежения помогут отслеживать малозаметные угрозы.

Правительство США недавно одобрило продажу Тайваню инфракрасных систем поиска и слежения (IRST). Системы IRST будут использоваться на истребителях F-16. Самолеты будут оснащены мощной системой наведения, позволяющей выявлять воздушные угрозы, такие как китайские бомбардировщики-невидимки J-20. В последние месяцы напряженность в отношениях между двумя странами обострилась. Некоторые военные эксперты опасаются, что Китай может напасть на то, что считает «отколовшейся провинцией», и завоевать ее военным путем.

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В пакет, в котором будет продана IRST, также входит другое военное оборудование и услуги на сумму полмиллиарда долларов. В соответствующем пресс-релизе не уточняется, какую систему IRST США намерены продавать. Однако основным подрядчиком названа компания Lockheed Martin. Оборонная компания показала модель F-16 с системой IRST на конференции в 2019 году.

Инфракрасные системы наведения имеют некоторые преимущества. В отличие от классических радаров система не излучает электромагнитных волн, а значит, цели можно обнаружить незаметно. Система также не ограничивается радиопоглощающими свойствами потенциальных целей. Электронные средства противодействия не могут нарушить работу системы. Недостатком IRST является ее зависимость от погоды. Например, облака могут сильно сократить дальность действия таких систем обнаружения целей.

Однако на практике сочетание радиолокационной и инфракрасной технологий является мощным инструментом обнаружения техники противника.