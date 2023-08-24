Причем по некоторым заявлениям - даже лучше самих людей.

Искусственный интеллект движется все дальше и дальше во всех пространствах – теперь он становится ближе и к человеку в прямом смысле этого слова. Одно из отделений Google, DeepMind, объявило о работе над новым проектом, связанным с ИИ – утверждается, что он сможет быть полезным в сферах, связанных с человеческой жизнью. Судя по всему, корпорация считает, что она способна создать программу, которая станет лучше людей в некоторых вопросах.

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Вероятнее всего, компания хочет наверстать упущенное – им пришлось признать тот факт, что никакое машинное обучение не заменит человека, если пользователь захочет поинтересоваться о чем-то из сферы экономики, здравоохранения и права. Стоит вспомнить и относительный провал корпорации по отношению к чат-боту Bard – многие признали его гораздо хуже конкурентов. Кроме того, пользователи поисковой системы могут нанести вред себе или кому-то еще, если доверятся не до конца доработанным алгоритмам искусственного интеллекта.

Работа действительно кипит – над программой трудятся ученые с научными степенями, исследователи из разных областей науки и высококвалифицированные программисты. Эксперименты показывают: DeepMind движется только вперед, и ее цели вполне выполнимы. Пока что авторы нейросети хотят научить ее создавать графики питания, распределять бюджет и давать инструкции по спорту.