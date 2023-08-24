Доказательства показывают, что очки, которые блокируют синий свет, не лучше обычных.

Очки, блокирующие синее свечение, никак не помогают при долгом нахождении у экрана компьютера и не помогают глазам – такой вывод сделали исследователи из международной научной группы. Ход работы подробнее представлен в Cochrane Database of Systematic Reviews.

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Некоторое время стали популярными очки, которые ограничивают попадание синего света и делают вид более теплым. Ученые из Соединенного Королевства и Австралии совместно провели исследование, основанное на обзорном анализе семнадцати работ других ученых. Выводы свидетельствуют о том, что пока нет причин доверять подобным товарам (а их действительно много не только в виде очков).

Исследования, оценивающие пользу таких оптических приборов, были разными и включали в себя от пяти до ста пятидесяти и более участников. Длительность экспериментов варьировалась от одного дня до нескольких недель.

В работе принимали участие представители австралийского Университета Мельбурна (University of Melbourne), Монашского Университета (Monash University) с того же континента, и Лондонского городского университета (City, University of London). Специалисты призывают не покупать якобы помогающие и полезные очки и не поддерживать тех, кто зарабатывает на этом. Проку от них действительно мало – согласно статистике, они никак не влияют на качество сна, зрительные способности, состояние зрения.

Несмотря на все вышеперечисленное, авторы исследования заостряют внимание на том, что для большей уверенности и точных утверждений необходимо лучше изучить проблему, хотя уже имеющаяся статистика говорит сама за себя.