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Трансферное окно для основных европейских футбольных клубов будет открыто до сентября. В этом контексте люди любят говорить о рыночной стоимости игрока. Так, рыночная стоимость Килиана Мбаппе оценивается примерно в 180 миллионов евро.

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Настоящая наука также занимается этим предметом. В ходе исследования ученые из Политехнического университета Валенсии нашли новый способ использования Google Trends для расчета и прогнозирования рыночной стоимости футболистов.

Спортивные результаты и возраст являются одними из наиболее важных факторов при расчете стоимости футболиста. Но популярность игрока также играет все более важную роль. Если у спортсмена есть миллионы подписчиков в соцсетях, как у Криштиану Роналду, он привлечет много внимания к своему новому клубу в СМИ.

По состоянию на 2021 год у Роналду было 308 миллионов подписчиков в Instagram, а он брал $1,6 млн за спонсируемый пост, зарабатывая более $40 млн в год только на рекламе. Сегодня у него 600 миллионов подписчиков в Instagram, и он по-прежнему остается самым популярным человеком в мире.





Но как рассчитать популярность спортсмена? Поклонники в социальных сетях и просмотры страниц в Википедии — это показатели, которые, согласно испанскому исследованию, ранее лишь частично оценивались.

Авторы исследования теперь нашли динамический способ расчета значений популярности. Для этого были определены шесть различных статистических показателей популярности, и два игрока всегда сравнивались друг с другом. Используя Google Trends, ученые отследили, какого игрока искали чаще.

Как можно использовать показатели Google для прогнозирования потенциальной стоимости трансфера? Ученые снабдили три модели, основанные на машинном обучении, данными Google Trends за сезон 2018/19. Было протестировано 1428 футболиста из пяти крупнейших европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Эти параметры позволяют искусственному интеллекту сравнивать их с реальными трансферными ценами, которые были выплачены в начале следующего сезона. Таким образом, уровень популярности, полученный благодаря Google, может быть связан с суммами трансфера.