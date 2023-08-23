Название сериала рабочее - может измениться.

На днях стали вести активные съемки долгожданной социальной комедии «Суррогатная мать», с режиссерским руководством Ангелины Загребиной. «Суррогатная мать» – это многосерийный проект, который будет исследовать вопросы семейных ценностей, представленных в разных сферах общества.

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Съемки этой интригующей социальной комедии будут проводиться как в столице, так и в окрестностях Москвы. За производство ответственны: компания GoodStory Media и телеканал ТНТ.

Центральная ось повествования фокусируется на восемнадцатилетней Кире, молодой девушке, которая, несмотря на свой молодой возраст, сталкивается с трудными жизненными ситуациями.

Чтобы спасти семью от выселения, Кира решает прибегнуть к хитрой уловке. Но это приводит к тому, что она сама становится объектом этой аферы. В клинике по ЭКО ей вживляют эмбрион, предназначавшийся другой суррогатной матери.

Теперь перед Кирой стоит непростой выбор: избавиться от нежелательной беременности и лишить состоятельную пару шанса на долгожданного ребенка или родить ребенка. Последний вариант означает распрощаться со своей обыденной жизнью и свободой.

Мать Киры видит в этой ситуации источник заработка, всегда пытаясь добиться дополнительных финансов от состоятельной пары.

В то время как состоятельная пара стремится контролировать беременность Киры, она с самой собой пытается поддерживать отношения со своим парнем и находить понимание с отцом-игроманом.

За ведущую роль в этой драме взялась А. Загребина;

Также в фильме снялись:

Евгения Капралова;

Иван Охлобыстин;

Екатерина Стулова;

Татьяна Орлова;

Егор Кенжаметов;

Арсений Сергеев.

Режиссерское рулевое в сериале достается дебютанту - Никите Андриенко. Производство и сценарий возложены на Павла Орешина (известного по «Воронинам») и Арнольда Манасяна (проект «Ольга»).

Процессы съемки будут продолжаться до ноября.

Сериал «Суррогатная мать» ожидается на телеэкранах ТНТ в 2024 г.