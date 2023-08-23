Эмоциональный детектив про отчаянную мать.

Увлекательная детективная драма, воплощенная в кинофильме «Гнев материнский», взята под крыло продюсера культовых шедевров «Волк с Уолл-стрит» и «Джокер». Российская кинокомпания GlobalFilm демонстрирует дублированный трейлер для увлекательного детективного триллера «Гнев материнский», погружающего зрителя в мир отчаяния матери, стремящейся разгадать пазл убийства собственного сына.

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Основные роли в этой захватывающей киноленте отведены выдающимся актерам: Хилари Суенк , известной участием в «Малышке на миллион», Оливии Кук, оставившей след в «Доме Дракона», Джек Реинору, который проявил себя в «Солнцестоянии», и Хоперу Пенну, прославившемуся ролью в «Фальшивомонетчике».

Сюжет фильма вращается вокруг Марисы Бенингс (сыгранной Хилари Суенк ), опытной журналистки, пережившей потерю сына (в роли Хоппера Пенна). С горящими глазами, она решается на одержимое расследование, нацеленное на выявление виновника ужасного преступления.

В то время как второй сын Мариссы (Джек Реинор), работающий в полиции, стремится обезопасить свою мать от мрачных деталей дела, ей на помощь приходит беременная подруга погибшего Пеиджа (Оливия Кук). Объединив свои усилия, эти сильные женщины намерены раскроить правду, вне зависимости от страхов, которые она таит.





За режиссурой кинокартины стоит Маилз Джорис-Пеирафит, автор криминальной кинодрамы с Марго Робби «Страна грез». Сценарий был создан им совместно с Медисон Харрисон, автором «Как есть». Продюсерский состав пополнила Эмма Тилинджер Коскоф, известная работой над «Джокером» и «Волком с Уолл-стрит».

Кинофильм «Гнев материнский» будет в российском кинопрокате, начиная с 7 сентября. Ждите эмоционального погружения в историю страсти, расследования и непоколебимой материнской силы.



