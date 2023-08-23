Исследование показало, что нужно чистить ремешки.

Ученые Аналитического университета Флориды выяснили, что со временем в ремешках умных часов создается среда для размножения бактерий стафилококка и кишечной палочки. По словам ученых, владельцы умных часов и фитнес-браслетов должны периодически чистить гаджеты, чтобы на ремешках не зарождалась и развивалась опасная фауна. Так как пользователи носят часы ежедневно и эксплуатируют их в разных условиях, на ремешках осаждается пыль и влага, которая и формирует условия для адаптации паразитов.

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Выяснилось, что 95% тестируемых браслетов содержали опасные бактерии, при этом стафилококк был найден на 85% ремешков. Около 60% браслетов стали «домом» для кишечной палочки, ещё 30% показали положительный результат при тестировании на бактерию Pseudomonas, устойчивую к антибиотикам и вызывающую сепсис и пневмонию.

Самыми опасными оказались тканевые ремешки - на них ученые обнаружили самую большую концентрацию бактерий. Относительно тканевых ремешков, меньшее количество бактерий обнаружили на резиновых и пластиковых ремешках. Самыми безопасными оказались металлические ремешки - они обладали самым меньшем процентом наличия вредоносной фауны.

Ученые призывают пользователей чаще мыть ремешки водой или влажными салфетками. Сотрудникам медицинских учреждений необходимо проводить дезинфекцию ремешков своих гаджетов. Поскольку некоторые из бактерий обладают иммунитетом к антибиотикам. Лучшим дезинфицирующим средством ученые назвали 70% этиловый спирт, который уничтожает 99% бактерий, не зависимо от материала ручного браслета.