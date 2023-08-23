Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Более 10 процентов переговоров ВСУ звучат на иностранных языках
Таковы данные российской разведки.

реклама

Служба РИА недавно выложила материал с рассказом одного из военнослужащих ВС РФ, связанного с радиоэлектронной борьбой. Имя военного не сообщается, но он явно имеет немалый чин. По словам военного около 10 процентов всех переговоров на передовой со стороны ВСУ ведется на иностранных языках. Радиообмен очень активный и не более того этот процент резко возрос по сравнению с началом СВО.

реклама

Ни для кого не секрет, что в ВСУ сегодня служат за деньги десятки тысяч иностранных наемников из разных стран Европы и США. Большая их часть — это простые военные, расчёты высокоточной техники и артиллерии, а вскоре к ним могут присоединиться пилоты истребителей. Однако меньший процент принадлежит командному составу, который на сегодняшний день руководит действиями украинских военных. Вот такая у них оборонительная война, которую на себе тянут иностранные офицеры.

Кроме того, в этот же процент входят радиопереговоры из учебных центров, развернутых ближе к линии боевого соприкосновения. Что интересно все эти переговоры хотя и шифруются, но наши системы РЭБ их взламывают и позволяют слушать переговоры. Это позволяет нашим военным лучше и оперативнее реагировать на угрозы со стороны ВСУ. Кроме того, как уже говорилось, процент иностранной речи возрастает и это не сказать, чтобы очень хороший признак, так как на Украину едут отнюдь не новобранцы, а обученные и опытные военные с запада.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #всу
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Русскими военными отбито украинское контрнаступление у Ольшан
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
40
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
3
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
10
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
NBC News: В Украине разочарованы задержками в поставках F-16, но не решаются говорить об этом
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
6
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
60
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
На запорожском направлении идут бои за центр села Работино
+
Греция заявила о поддержке членства Украины в НАТО
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
142
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
36
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
6
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
29
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
13
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
1

Сейчас обсуждают

CrCoNi
20:20
тебе видней, ты WoT достиг больших успехов, а пукать в диван тебе равных нет
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
LastAtlant
20:09
а в нивидимом дроне сидит невидимый мыкола и крутит баранку покуда дышать есть чем? Японскую торпеду изобрели времен второй мировой?
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Truth Seeker
20:04
Это тебе не WoT, чтобы танковые дуэли устраивать
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Den649634
20:03
Ждём иска компании abibas к фирме Adidas, о защите своей торговой марки в России.
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
Артём Николаев
20:01
Скоро в России. Но, конечно же, на Украине ещё хуже, Европа без газа, а у США госдолг.
В Москве ужесточили правила парковки электросамокатов и велосипедов
Truth Seeker
19:58
Скрепного духа не хватило, ну или Гуне бабла не занесли
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
dimonl
19:57
Зачем здесь повторять хохлянскую пропаганду?!! Украина ничего не создает уже два года. Создавать негде просто!))) Все что там - это от НАТО. И дроны на Москву в том числе создаются в США!! А на Украин...
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Віталій Новіков
19:57
Это корпус Phanteks Enthoo Elite, у меня такой! 800 евро отвалил за него и не капли не жалею.
SwebbTV: Швеция может не вступить в НАТО из-за США
Товарищ Ким
19:53
Причёт тут i2hard? Там рыльце у многих в пушку. techpowerup разворошила это гнездо. https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/31117/nvidia-mnogo-let-platila-blogeram-na-youtube-za-loyalnost-k-brend...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Vasijara
19:40
Всякий раз когда оплачивал картой, и нужно было вернуть, сразу говорили, что возврат только на карту. Наличные возвращают только при покупке наличными
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем