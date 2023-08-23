Таковы данные российской разведки.

Служба РИА недавно выложила материал с рассказом одного из военнослужащих ВС РФ, связанного с радиоэлектронной борьбой. Имя военного не сообщается, но он явно имеет немалый чин. По словам военного около 10 процентов всех переговоров на передовой со стороны ВСУ ведется на иностранных языках. Радиообмен очень активный и не более того этот процент резко возрос по сравнению с началом СВО.

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Ни для кого не секрет, что в ВСУ сегодня служат за деньги десятки тысяч иностранных наемников из разных стран Европы и США. Большая их часть — это простые военные, расчёты высокоточной техники и артиллерии, а вскоре к ним могут присоединиться пилоты истребителей. Однако меньший процент принадлежит командному составу, который на сегодняшний день руководит действиями украинских военных. Вот такая у них оборонительная война, которую на себе тянут иностранные офицеры.

Кроме того, в этот же процент входят радиопереговоры из учебных центров, развернутых ближе к линии боевого соприкосновения. Что интересно все эти переговоры хотя и шифруются, но наши системы РЭБ их взламывают и позволяют слушать переговоры. Это позволяет нашим военным лучше и оперативнее реагировать на угрозы со стороны ВСУ. Кроме того, как уже говорилось, процент иностранной речи возрастает и это не сказать, чтобы очень хороший признак, так как на Украину едут отнюдь не новобранцы, а обученные и опытные военные с запада.