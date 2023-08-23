Жить станет ярче и возможно даже дешевле.

Ученые повысили яркость светодиодов из перовскитов, что может упростить производство и сделать их более доступными. Органические источники света, такие как светодиоды, играют ключевую роль в нашей повседневной жизни, широко применяясь в экранах мобильных устройств, телевизорах и других электронных устройствах.

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Одна из основных проблем, с которой приходилось сталкиваться ученым, это недостаточная яркость перовскитовых светодиодов. Однако, благодаря новому исследованию, проведенному лабораторией УрФУ, удалось разработать метод, позволяющий создать зеленые перовскитные светодиоды.

Усовершенствованная яркость зеленых светодиодов, достигнутая в ходе исследования, позволит создать более эффективные красные и синие светодиоды, что открывает новые перспективы для развития светодиодных технологий.

Основным преимуществом перовскитных светодиодов является их простота синтеза и дешевизна в производстве. Кроме того, такие материалы обладают высокой стабильностью и большим сроком службы, что делает их привлекательными для использования в светодиодных устройствах.

Высокой яркости светодиодов был сделан путем использования полимерного материала для транспортировки носителей заряда. Этот материал позволяет носителям заряда приходить к нужным местам в светодиоде и дает возможность генерации света.

Технология нанесения монослоя на перовскитную пленку является новым и сложным этапом в производстве светодиодов. Однако, ученые уверены, что этот подход поможет создать светодиоды с высокой яркостью и эффективностью.

Результаты исследования также показали высокий потенциал перовскитных светодиодов для использования в различных областях, таких как освещение, дисплеи и солнечные панели. Это открывает новые возможности для промышленности и потребителей.