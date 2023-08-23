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g1tarist За пост начислено вознаграждение
В ООН беспокоятся о замене офисных работников на искусственный интеллект
Как и предсказывала "Пифия", работников могут заменить нейросети.

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Эксперты Международной организации труда ООН (International Labour Organization, ILO) провели исследование ситуации на современном трудовом пространстве. Специалисты выразили опасение стремительным ростом возможностей искусственного интеллекта и рассказали, что те специальности, которым возможно обучить нейросеть, в будущем могут полностью перейти под владение машин. Дополнительно отмечается, что на таких должностях чаще всего заняты женщины – и они могут потерять работу уже в ближайшие несколько десятилетий.

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Однако замечено, что большинство профессий невозможно полностью заменить программами и устройствами – вероятнее всего, их автоматизируют не полностью. Искусственный интеллект в таких случаях скорее придет на помощь работникам – однако вопрос, как это проявится на заработной плате.

Вместе с этим, исследователи отметили, что искусственный интеллект скорее прибавит задач сотрудникам – ведь его необходимо обучить, направить и следить за программой. Кроме этого, было сказано, что необходимость регулирования искусственного интеллекта только растет, и расслабляться не стоит.

Российские специалисты так же выражали мнение о нейросетях в трудовой отрасли - Инна Крамаренко, одна из ведущих специалистов Государственного университета управления (Москва), заявила о том, что искусственный интеллект должен использоваться в тех задачах, которые кажутся человеку однотипными, чтобы облегчить процесс работы.


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#искусственный интеллект #нейросети #оон
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