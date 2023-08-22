В итоге режиссером стал Дени Вильнев.

Известный постановщик также поделился информацией о предстоящем продолжении культового фильма в формате сериала. Ридли Скотт жалеет о том, что не смог снять «Бегущего по лезвию 2049». В свежем интервью для Empire мастер признается, что причиной отказа от съемок стал напряженный график. Скотт заявляет, что ошибочно было отказывается от проекта, но он был вынужден, потому что чувствовал необходимость в работе над сиквелом «Бегущего по лезвию».

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В итоге в качестве режиссера фильма выступил Дени Вильнев («Дюна»), а Скотт в этот период был вовлечен в производство фантастического фильма ужасов «Чужой: Завет». В картине Вильнева отметились такие маститые актеры, как Харрисон Форд («Звездные войны»), Райан Гослинг («Славные парни», Ана де Армас («Ночной портье») и Джаред Лето («Морбиус»).

В интервью режиссер пояснил, что уже скоро будет участвовать в разработке мини-сериала от Amazon Studios. Впервые он упоминал о создании многосерийного продолжения «Бегущего по лезвию» в 2018-м году. По словам постановщика, настало время создать свежую историю, действие которой будут происходить много лет спустя. Скотт говорил, что у него уже есть проект, готовый к разработке, и продолжение знаменитого фильма в жанре киберпанк наверняка будет снято. Позже, в 2021 году, режиссер упоминал, что пилот многосерийного фильма уже готов к выпуску.





Классическая картина знаменитого постановщика «Бегущий по лезвию» появилась на экранах в 1982 году. Она моментально стала настоящей иконой фантастики и киберпанка среди поклонников жанра.

Недавно в СМИ проходили сведения о том, что съемочные работы по мини-сериалу были приостановлены, т. к. в Голливуде произошла забастовка актеров и сценаристов.