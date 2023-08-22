Поучительная история сложных отношений с участием Павла Майкова и Равшаны Курковой.

В новом сезоне сериала главному герою Глебу Барнашову предстоит разобраться в своих чувствах и попытаться обрести внутреннюю гармонию.

реклама

От онлайн-кинотеатра Premier представлен трейлер нового сезона телешоу «Контакт». В многосерийной драме создатели продолжают поддерживать вечно актуальную тему отношений между родителями и детьми. Новые серии телесериала с участием Павла Майкова, Равшаны Курковой, Ирины Паутовой начнут радовать зрителей с 24-го августа.

Ранее в сериале: от Глеба Барнашова (Майков) уходит жена. Тяжело переживая, мужчина не справляется с эмоциями и заливает свое горе большим количеством спиртного. На службе на такое поведение не могут закрыть глаза, поэтому Павла вынуждены перевести из убойного отдела в отдел по преступлениям несовершеннолетних. Далее Барнашов бросает все силы на то, чтобы восстановить отношения с дочерью-подростком Юлией (Паутова), прибегая к хитростям и уловкам. Новая работа для Павла - сущий ад, ведь нужно уметь наладить контакт с проблемными подростками. Это сделать нелегко, когда родная дочь постоянно огрызается и не желает участия отца в своей жизни.





В новых эпизодах главный герой полностью осознает, что ему не построить доверительных отношений, пока он не обратит внимание на себя и не достигнет внутреннего баланса. Однако, это не самая простая задача, ведь мужчину ожидает целый ряд новых переживаний – проблемы с взрослеющей дочерью и попытки заново выстроить отношения с экс-супругой Региной (Куркова).

Сериал снимается с участием Алексея Лукина, Карины Александровой, Вильмы Кутавичюте, Юрия Кузнецова, Сергея Гилева и Алексея Аграновича. Режиссером первого сезона стал Евгений Стычкин («Нулевой пациент»), а постановкой нынешнего сезона занимается Нурбек Эген («Фандорин. Азазель»).