Вышел трейлер мистического сериала.

Популярная платформа Apple TV+ анонсировала полноценный ролик о новом мистическом мини-сериале «Подменыш». Шоу состоит из 8 эпизодов, первые 3 из которых выйдут на стриминге 8 сентября, остальные будут транслироваться в стандартном еженедельном формате. Финальная серия выйдет 13 октября. В основе сериала лежит одноименный роман Виктора Лавалье. В главных ролях – Лакит Стэнфилд («Достать ножи», «Тем больнее падать») и Кларк Бако («Рассказ служанки»).

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«Подменыш» - леденящее душу приключение, но в то же время поучительный рассказ для взрослых. Сюжет закручен вокруг молодой пары - продавца подержанных книг (Стэнфилд) и сотрудницы библиотеки (Бако). Между ними сразу устанавливается незримая связь. Вскоре у Аполлона и Эммы рождается первенец. Жизнь молодых супругов напоминает счастливую сказку, которая никогда не закончится. Но внезапно безоблачные будни оборачиваются кошмаром.

Ранее полная жизни молодая супруга начинает странно себя вести и вскоре вовсе пропадает бесследно. Аполлон остается в одиночестве и растерянности с младенцем на руках. Собравшись с силами, он отправляется на поиски жены. Ему предстоит нелегкое путешествие, полное рискованных и мистических событий. Зачарованный альтернативный Нью-Йорк предстанет перед мужчиной совершенно с иной стороны.





Исполнительный продюсер шоу – Келли Марсел, по чьим сценариям были сняты «Круэлла», «50 оттенков серого», «Веном», «Веном 2», «Веном 3». В команде режиссеров - Мелина Матсукас («Квин и Слим»), Джонатан ван Тюллекен («Траст»), Дана Гонсалес («Рассказ служанки»), Майкл Фрэнсис Уильямс («Дэвид становится мужчиной»). Среди основного актерского состава - Адина Портер, Джаред Абрахамсон, Алексис Лодер.