Решили в праздник показать свои успехи.

Украинские власти пытаются поддержать видимость военных успехов вооруженных сил и приготовили к Дню независимости музей под открытым небом. Для этого одну из центральных улиц столицы, а именно знаменитый Крещатик, перекроют на время празднеств и разместят на ней экспозицию с уничтоженной российской военной техникой.

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В то время пока украинские военные продолжают штурмовать наши укрепления на линии боевого соприкосновения и обороняются на Купянском направлении в столице решили провести акцию по поднятию морального духа населения. Для этого на Крещатике выставят более 20 единиц военной техники, которая по словам властей принадлежала армии оккупантов. Среди экспонатов можно будет увидеть бронемашины разных типов, танки и самоходные установки. На некоторых из них, судя по фото, имеются надписи на украинском языке и по некоторым данным в экспозиции используют прошлогодние экспонаты, выставленные аналогичным образов 14 августа в Киеве.

Что интересно в этот раз там выставят обломки ракет. Видимо хотят показать, что вот они хваленные русские «Кинжалы». В любом случае это уже не первая подобная акция и того эффекта, который был в прошлый раз достичь вряд ли удастся. Тут гораздо важнее ситуация на ЛБС, чем показ остовов военной техники в столице.