Мишени представили как имитаторы воздушных ракет и других летательных объектов.

Прошедший недавно форум «Армия-2023» продолжает радовать нас интересными новинками, переназначенными для усиления ВС РФ. В частности были показаны воздушные мишени нового типа, которые позволяют имитировать самые разнообразные цели: крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты. Эти аппараты предназначены для обучения расчетов и экипажей установок ПВО разного класса.

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Но форуме представили сразу две модели, которые позволяют охватить целый спектр целей: «МВ-Р» мишень ракетного типа с турбореактивным двигателем и «МВ-СР» с таким же двигателем, но фюзеляж имитирует самолет или крупный БПЛА. Обе машины способны имитировать и выдавать сигнатуры самых разных целей. В том числе и тех, которые сегодня используются киевским режимом при атаках на наши объекты на новой и старой территории РФ. При этом подобные машины стоят не особо дорого и зачастую сбиваются ракетами и снарядами установок ПВО. Хотя имеются и варианты учебного захвата цели с условной нейтрализацией.

Воздушные мишени сегодня актуальны как никогда. ПВО регулярно проходит тесты на прочность, сбивая вражеские беспилотники и ракеты. Поэтому им нужно как можно больше подготовленных кадров, и эти аппараты способны их обучить. Будем надеяться, что их не отложат в долгий ящик и они начнут поступать в армию в как можно больших количествах.