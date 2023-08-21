Проект называется «Жизнь по вызову. Док».

Проект «Жизнь по вызову. Док» снят в документальном жанре. Он рассказывает о тайнах секс-индустрии и темных сторонах работы в эскорт-агентствах. Премьерный показ картины должен состояться на следующей неделе.

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Стриминговым сервисом KION был представлен второй трейлер к документальному фильму. «Жизнь по вызову. Док» раскрывает секреты функционирования «элитного» сегмента отечественного сектора эскорт-услуг. Зрители могут глубоко погрузиться в атмосферу подпольного бизнеса и понаблюдать за жизнью сотрудниц агентств. Некоторым из них удается за ночь получать суммы, значительно превышающие уровень среднемесячной зарплаты в стране.

Создатели проекта попытались развеять многочисленные мифы, связанные с секс-индустрией. Они старались получить честные ответы на волнующие и актуальные вопросы. Насколько современные эскортницы хорошо защищены со стороны действующего законодательства и придерживаются ли они общепринятых норм морали. Их профессию называют самой древней в мире, а технический прогресс привнес в их работу значительное количество нововведений. Может ли современная женщина выбирать жизненный путь либо она по-прежнему остается товаром, который при желании можно покупать и продавать.





Главным героиням проекта отлично знакомы секреты и нюансы эскорт-бизнеса. Они делятся откровениями и не стесняются рассказывать о причинах, которые привели их в агентства и определили выбор профессии. Им приходиться выстраивать отношения с близкими людьми и клиентами, а многие желают изменить жизнь и получить шанс на лучшее будущее.

Кресло режиссера досталось Родиону Чепелю, известному по работе «Пелевин». Сценаристом выступила Когершын Сагиева, в портфолио которой имеется «Наше дело. Сестры Хачатурян». Премьера картины «Жизнь по вызову. Док» должна состояться 23 августа на KION.